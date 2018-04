Beijing (ots/PRNewswire) - Am 16. April hat die PKFARE-Muttergesellschaft Marco Polo Technology Co., Ltd. mehrere Millionen Yuan (1,6 Millionen US-Dollar) bekommen. Diese neue Finanzierungsrunde kam vom Civil Aviation Investment Fund, der Caissa Tourism Group und dem Chuang Fund (CKGSB). Peking ZuoYu Investment Management Co., Ltd ., der Letzter übernimmt nun die Rolle des Finanzberaters.



PKFARE ist ein innovativer internationaler Marktplatz in der B2B-Tourismusbranche, der auf Ticketing, Hotels und Zielprodukte abzielt. Die Investition wird ihre globale Expansion weiter verstärken, ihr Managementteam erweitern, die Anwendung ihrer Produkte vertiefen und ihre Technologie intensivieren.



"Wir haben in PKFARE investiert, weil wir uns auf Projekte konzentrieren wollen, die mit seiner innovativen Technologie und der Implementierung von Mega-Daten zu tun haben. Wir sind zuversichtlich, dass das Unternehmen die Initiative ergreifen wird, um der Tourismusindustrie zu helfen, Handelsbarrieren abzubauen und ein neues Angebot und Nachfrage Ökosystem zu schaffen, " sagte Herr Gao Jianming, der Generaldirektor des Investitionsfonds für die Zivilluftfahrt.



"Im Hinblick auf die innovative Entwicklung und das operative Konzept des Tourismusmarktes hat die Caissa Tourism Group viel mit PKFARE gemeinsam. Wir freuen uns darauf, zusammenzuarbeiten und unsere gemeinsame Entwicklung in Zukunft sicherzustellen ", sagte Jing Ting, Executive Chairman der Caissa Tourism Group.



"Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit dem Civil Aviation Investment Fund, der Caissa Tourism Group und dem Chuang Fund (CKGSB). Dank ihrer enormen Ressourcen und ihrer umfassenden Managementerfahrung werden wir PKFARE zu einem Weltunternehmen von Weltrang werden und demnächst an die Börse gehen ", sagte Jason Song, Gründer und CEO von PKFARE.



Es ist auch anzumerken, dass PKFARE eine strategische Partnerschaft mit der Beijing Zhongguancun Co Ltd unterzeichnet hat, mit der Einführung von "PKPAY", einem Finanzprodukt für die Reisebranche. PKPAY wird kleinen und mittleren Unternehmen in der Reisebranche helfen, Bankkredite zu erhalten, was die Entwicklung der Reiseindustrie des Landes fördert.



"Wir bieten Reise-Ressourcen und Vertriebskanäle für kleine und mittlere Reiseunternehmen, während die Beijing Zhongguancun Bank bietet finanzielle Unterstützung und innovative KI-Fähigkeiten in Bezug auf die Risikokontrolle. Damit wird ein Geschäftsmodell Internet-plus-Finanzierung geschaffen, von dem die chinesische Reisebranche profitiert ", sagte Jason Sui, Mitbegründer und stellvertretender Generaldirektor von PKFARE.



