Amazon hat in den vergangenen Tagen einen neuen Marsch in Richtung steigender Notierungen angetreten. Die Aktie ist ohnehin in einem charttechnischen Aufwärtstrend verankert, könnte jetzt aber richtig durchstarten, erwarten Spezialisten der Charttechnik mit Blick auf bestimmte Marken. Im Einzelnen: Nun eroberte Amazon die 1.200-Euro-Marke zurück. Dies allein ist schon ein gutes Zeichen. Darüber wartet nun das Allzeithoch von 1.295,84 Euro, das am 12. März 2018 markiert worden war. Der Abstand ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...