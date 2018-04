In den USA beschäftigt die Bilanzsaison weiter die Märkte. Gestern retteten die starken Zahlen von Boeing den Dow Jones. Heute richtet sich die Aufmerksamkeit auf Facebook. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Handelsgeschehen in den USA. Außerdem gibt Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.