Aserbaidschan soll sich im Europarat ein positives Image erkauft haben. Auch Deutschland muss nun "Maßnahmen" gegen Beschuldigte ergreifen.

Die von einem Korruptionsskandal erschütterte Parlamentarische Versammlung des Europarats hat Konsequenzen auf die Affäre auch in den Mitgliedstaaten gefordert. Die nationalen Parlamente müssten mit Blick auf beschuldigte Abgeordnete die "notwendigen Maßnahmen" ergreifen, heißt es in einem Beschluss, den das Gremium am Donnerstag mit großer Mehrheit verabschiedete. Bis Ende des Jahres sollen die Parlamente darüber in Straßburg Rechenschaft ablegen.

Damit ist nun auch der Bundestag gefragt. Dort sitzt die CDU-Abgeordnete Karin Strenz, die bis Ende 2017 Abgeordnete der Parlamentarischen Versammlung war. Ihr wird vorgeworfen, während ihrer Zeit in Straßburg über Umwege Geld aus Aserbaidschan angenommen und den Interessenskonflikt nicht offengelegt zu haben, bevor sie als Wahlbeobachterin in das Südkaukasusland aufbrach. Strenz war wiederholt als Unterstützerin Aserbaidschans aufgefallen. Von Korruption ist in ihrem Fall nicht die Rede. Strenz weist die Vorwürfe zurück.

Der Europarat mit Sitz in Straßburg hat zur Aufgabe, über die Menschenrechte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...