Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Deutschlands Wirtschaftsspitzen und Investoren bekommen die Leviten gelesen: Beraterlegende Roland Berger (80) mahnt deutsche Führungsriegen im Tacheles-Talk mit dem DUB UNTERNEHMER-Magazin, den Wertekanon nicht aus den Augen zu verlieren: "Die Eliten konzentrieren sich aus Sicht der breiten Bevölkerung zu sehr auf sich selbst - darauf, Geld zu verdienen, auf ihre Karriere, ihren Erfolg, ihr Ansehen. Und sie spielen zunehmend weniger eine Rolle dabei, andere Menschen mitzunehmen", so Berger.



Gleichzeitig erteilt er einem bedingungslosen Grundeinkommen, das sowohl von Wirtschaftsführern als auch von Geringverdienern gefordert wird, eine Absage: "Derzeit herrscht erstens eher Arbeitskräfte- als Jobknappheit. Insofern ist ein bedingungsloses Grundeinkommen nicht nötig", urteilt Berger und fragt, warum Nichtteilhabe auch noch finanziell unterstützt werden solle. In Deutschland sei Hartz IV bereits ein Grundeinkommen, das manchen Arbeitnehmern mit zwei Kindern ein höheres Einkommen garantiere als einem alleinstehenden Vollzeitarbeitnehmer.



Außerdem im aktuellen UNTERNEHMER-Magazin: 30 Seiten Insights aus dem Silicon Valley. Der DUB UNTERNEHMER-Club - ein Wirtschafts-Club mit dem Schwerpunkt Digitalisierung - hat sich aufgemacht nach San Francisco und 20 Vertreter aus den Führungs- und Kommunikationsetagen deutscher Top-Unternehmen von Arvato und Bayer über die Deutsche Telekom bis hin zu KPMG und der R+V Versicherung mit auf Tour genommen. Sie trafen IT-Milliardär Keith Krach, IBM-Managerin Inhi Cho Suh und Isaac "Biz" Stone, Co-Founder von Twitter. Außerdem brachten sie Inspirationen von Top-Unternehmen wie Salesforce, dem Telekom-Startup-Hub, Slack und Risikokapitalist e.ventures mit zurück nach Deutschland.



Die Ausgabe 2.2018 des DUB UNTERNEHMER-Magazins ist ab 26. April für 7,50 Euro am Kiosk erhältlich.



OTS: Deutsche Unternehmerbörse DUB.de GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/102491 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_102491.rss2



Pressekontakt: DUB UNTERNEHMER-Magazin Schanzenstraße 70 20357 Hamburg Martin Nahrgang Tel.: (040) 468832-628 E-Mail: nahrgang@jdb.de