Liebe Trader,

Der weltgrößte Autobauer Volkswagen hat einen gelungenen Start in dieses Jahr absolviert, das Wertpaper aber steht selbst nach dem heutigen Kurssprung auf Anfang. Denn seit Jahresbeginn hat sich beim Kurszuwachs der Aktie per Heute nichts weiter getan. Auch nach den Quartalszahlen beherrscht trotz Kursplus ein Abwärtstrend das Kursgeschehen!

Aus technischer Sicht diktiert seit Ende Januar nach wie vor ein intakter Abwärtstrend das Kursgeschehen beim Autobauer Volkswagen, auf der Unterseite hat sich zuletzt um 151,32 Euro jedoch ein tragfähiger Boden ausbilden können. Doch seit Längerem schon steckt die Aktie ohnehin am Widerstandsniveau von grob 175,00 Euro fest und tendiert grob seitwärts. Für ein Kaufsignal müssen sich Bullen noch mehr ins Zeug legen, die Chancen hierfür stehen aber relativ gut, wenn die Elektromobilitätsinitiative in China bald so richtig durchstarten sollte.

Long-Chance:

Die heutige Kursreaktion auf die Quartalszahlen und damit einhergehende Kursgewinne könnten einen ersten Hinweis auf einen bevorstehenden Ausbruch aus dem Abwärtstrendkanal liefern. Kursgewinne oberhalb von 180,00 Euro können daher als Signalgeber für einen weiteren Lauf der Volkswagen-Aktie zu den Jahreshochs von 192,46 Euro gewertet werden und erlauben es entsprechend Long-Positionen aufzubauen. Sollte jedoch der untergeordnete Unterstützungsbereich zwischen 164,50 und 166,60 Euro Verkäufern zum Opfer fallen, müssen sich Investoren zunächst auf einen Kursrückgang an die 200-Tage-Durchschnittslinie bei derzeit 158,21 Euro einstellen. Möglicherweise wird im Zuge dessen noch einmal der Boden um 151,32 Euro getestet, ehe sich Käufer wieder blicken lassen und für eine Stabilisierung sorgen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Buy-Order: 180,00 Euro

Kursziel: 192,46 Euro

Stop: < 170,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 10,00 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Volkswagen Vz. AG; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 171,52 Euro; 15:20 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.