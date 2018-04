(Im vorletzten Satz wurde berichtigt: bevor er an die Spitze (statt: bevor an die Spitze))

BERLIN (dpa-AFX) - Der Chef der Deutschen Flugsicherung, Klaus-Dieter Scheurle, wird neuer Präsident des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft. Der 63-Jährige vertritt damit auch die Interessen der Flughäfen und Fluggesellschaften in Deutschland. Scheurle übernimmt das Ehrenamt im Juni von Fraport -Chef Stefan Schulte, wie der BDL am Donnerstag mitteilte. Die Amtszeit beträgt zwei Jahre. Scheurle war von 2009 bis 2013 Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, bevor er an die Spitze des bundeseigenen Unternehmens Flugsicherung wechselte. Auch der Hauptgeschäftsführer des Verbands, Matthias von Randow, war Staatssekretär in dem Ministerium, er wechselte aber schon 2009 in die Wirtschaft./bf/DP/jha

