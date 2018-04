Frankfurt am Main - Die Bundesbank rechnet dem jüngsten Monatsbericht zufolge künftig mit kräftigen Lohnsteigerungen. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: In ihrem jüngsten Monatsbericht stellen die Expertinnen und Experten fest, dass die Lohnentwicklung in Deutschland nicht mit der raschen wirtschaftlichen Erholung seit der Finanzkrise 2008/2009 Schritt gehalten hat.

Den vollständigen Artikel lesen ...