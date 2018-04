Mainz (ots) -



Alles gar nicht so einfach, oder doch? Der Umgang mit Medien ist für Familien und Lehrkräfte eine Herausforderung. Alle wollen Medien nutzen, aber wie geht das sinnvoll? Ist es eher gefährlich oder darf es sogar Spaß machen? Kann man mit Medien sogar besser lernen? MEDIENTRIXX macht Angebote für Kinder, Schule und Eltern. Der Südwestrundfunk (SWR) fördert zusammen mit starken Partnern zehn Grundschulen pro Schuljahr in Rheinland-Pfalz. Bewerbungsfrist für Grundschulen: Freitag, 4. Mai 2018.



Mitmachen lohnt sich! Alle Grundschulen in Rheinland-Pfalz können sich bewerben. Der SWR und das Bildungsministerium wählen aus allen Einsendungen zehn Grundschulen aus. Diese Schulen werden im Schuljahr 2018/2019 mit kostenlosen medienpädagogischen Angeboten gefördert und mit einer Plakette fürs Schulgebäude geehrt. Die SWR MEDIENTRIXX-Schulen haben bis Sommer 2019 Zeit, fünf der elf Module umzusetzen, darunter den verbindlichen Medienelternabend. Pro Schule wird dem SWR ein Ansprechpartner genannt. Die Termine werden individuell vereinbart.



Bewerbung online: SWR.de/medientrixx



Auf der Seite SWR.de/medientrixx kann das Bewerbungsformular als Dokument hochladen werden oder eine Schreiben geht direkt an medientrixx@SWR.de. Die Schule sollen kurz (maximal eine DIN A4-Seite) begründen, warum sie sich für MEDIENTRIXX interessieren und die Schule gern MEDIENTRIXX-Schule werden will. Welche medienpädagogischen Aktivitäten wurden schon durchgeführt?



Einsendeschluss: 4. Mai 2018



Einsendeschluss ist Freitag, 4. Mai 2018. Die ausgewählten Grundschulen werden am 15. Mai 2018 auf dem Mainzer Bildungsforum iMedia bekanntgegeben und außerdem schriftlich informiert.



Weitere Informationen und die neue MEDIENTRIXX-Broschüre gibt es unter www.SWR.de/medientrixx.



