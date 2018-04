Mainz (ots) - ZDFinfo-Programmänderung



Woche 17/18 Freitag, 27.04.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



6.00 Heinrich VIII. - Tödliche Intrigen Großbritannien 2015



6.45 Hexenwahn - Die Dokumentation Deutschland 2014



7.10 Das Jahr des Schwarzen Todes Die Pestepidemie von London 1349 Großbritannien 2014



7.55 forum am freitag



8.13 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.15 Frontal 21 Deutschland 2018



9.00 Ausgebeutet und misshandelt - Großbritanniens neue Sklaven



9.45 Auf Verbrecherjagd - Ausnahmezustand im sozialen Brennpunkt Großbritannien 2015



10.25 Polizei im Einsatz - Brennpunkt Kölnberg Deutschland 2014



11.15 ZDF.reportage Treffpunkt Kiosk Wo das Herz des Viertels schlägt Deutschland 2017



11.45 Der große Rausch Unterwegs im Land der Trinker Deutschland 2015



( weiterer Ablauf ab 12.30 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 17.20 DDR mobil - Zwischen Reichsbahn und Rasendem Roland Deutschland 2017



( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Millionenstadt über den Wolken Abenteuer Landung



22.25 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der Welt One World Trade Center



23.10 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der Welt Leadenhall Building



23.50 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der Welt Shanghai Tower



0.35 heute journal



1.05 Müll in der Megacity Die Geheimnisse von Tokio Deutschland 2016



1.50 Müll in der Megacity Die Geheimnisse von Mumbai Deutschland 2016



2.35 Müll in der Megacity Die Geheimnisse von London Deutschland 2016



3.20 Müll in der Megacity Die Geschichte New Yorks



4.05 Müll in der Megacity Die Geheimnisse von Paris Deutschland 2016



( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )



