Ausgehend von einer alten Beleuchtungsanlage mit Dreibanden-Leuchtstofflampen an VVG lassen sich durch LED-Lösungen bis zu 50?% elektrische Energie einsparen. Kombiniert mit Präsenz- und Tageslichtsteuerung ergeben sich Einsparpotenziale von bis zu 80?%.

LED-Lösungen haben sich inzwischen auch in rauen Umgebungen weitestgehend durchgesetzt, seien es hohe Temperaturen, aggressive Atmosphäre oder mechanische Belastungen.

Viele Anwendungsbereiche - ein Material

Industrieanwendungen stellen allgemein hohe Anforderungen an Lichtlösungen. Staub, Feuchtigkeit, Chemikalien und große Temperaturunterschiede sind eine ständige Belastung, die Materialien an ihre physikalischen Grenzen bringt und die Effektivität und Effizienz der meisten Leuchten beeinträchtigt. Zusammen mit dem Designer Stefan Ambrosius entwickelte Zumtobel eine Leuchte, die den vielen Umgebungs- und Beleuchtungsanforderungen von Fabriken, Betriebsräumen, Landwirtschaftsbetrieben, Parkhäusern und überdachten Außenbereichen gerecht wird, und dies mithilfe eines 1-Material-Konzepts. Sowohl das Leuchtengehäuse als auch der Diffusor sind aus dem gleichen Material gefertigt (Bild?1).

»Amphibia« kann in drei Ausführungen bestellt werden. Mit der zertifizierten IK08-Stoßfestigkeit hat die Leuchte aus Polycarbonat (PC) eine hohe Beständigkeit gegen Stöße und mechanische Beanspruchung. Die Ausführung mit Polymethylmethacrylat (PMMA) bietet Schutz gegen eine Vielzahl von Chemikalien, einschließlich Reinigungsmittel, die üblicherweise in der Lebensmittelindustrie verwendet werden, während das »Chemo-Produkt« aus einer Kunststoffverbindung besteht, die chemische Beständigkeit mit robuster mechanischer Stabilität kombiniert.

Ein IP66-Schutz gegen Staub und starke Wasserstrahlen sind bei der Produktfamilie Standard. Darüber hinaus sind Sonderausführungen für einen höheren Temperaturbereich mit einem speziellen Geräteträger und einem Industriekonverter ausgestattet, so dass sie Umgebungstemperaturen von -?35?°C bis +?50?°C standhalten.

Hallenleuchte mit konstantem Lichtstrom

Von den insgesamt 300 neuen Leuchten, die Ledvance in diesem Jahr auf den Markt bringen möchte, gehört ein großer Teil zum Bereich »Industrie«. Die dort vorgeschriebenen Helligkeitsniveaus an den Arbeitsplätzen sollen gleichzeitig für Komfort, Konzentration und Sicherheit sorgen. Gefragt sind zudem robuste Leuchten, die ihre volle Leistung auch in staubigen, heißen und feuchten Produktionsumgebungen bringen. Darüber hinaus soll eine Dali- und Zigbee-Konnektivität eine flexible und stromsparende Steuerung ermöglichen.

Deshalb erweitert der deutsche Anbieter unter anderem die Produktfamilie der High-Bay-Leuchten für Lagerhallen, Industrie und Logistikzentren um die »High Bay Dali«. Diese können in einer Dali-Umgebung optional mit externen Präsenz- und Tageslichtsensoren erweitert werden. Das bedeutet eine zusätzliche Energieeinsparung gegenüber den neuen LED-Leuchten, die mit ihrer Lichtausbeute von 140lm/W bereits ein gutes Ergebnis erzielen.

Eine weitere neue Variante sind die »High Bay Dali CLO« (Bild?2), die über die gesamte Lebensdauer einen konstanten Lichtstrom bieten. Das erleichtert die Planung und Kalkulation. Nutzer können laut Anbieter darauf vertrauen, dass die Produkte über die gesamte Lebensdauer (L100) von bis zu 50.000?h gleich hell leuchten.

Gasdichte LED für raue Umgebungen

Neben Schmutz, Extremtemperaturen und Feuchtigkeit stellen auch Gase und Dämpfe in der Raumluft eine Herausforderung für die Beleuchtungslösung dar - zum Beispiel Schwefel- und Ammoniak-Dämpfe in Reifenlagern oder speziellen Industriebereichen sowie Chemikalien in Waschstraßen. Dringen die reaktiven Gase in die Leuchte ein, sinken Lebensdauer und Lichtqualität.

Für diese Einsatzfelder eignet sich die Feuchtraumleuchte »Duroxo G2 LED« von Trilux (Bild?3). Die absolut gasdichte Leuchte für dampf-, gas- und lösemittelhaltige Atmosphären ist auch beständig gegenüber Wasser und Reinigungschemikalien. Die Lebensdauer gibt der Hersteller mit 100.000?h an. Über das Lichtmanagementsystem »Livelink« lassen sich die Leistungsdaten der Leuchte auslesen, um Energieverbräuche und Wartungszyklen zu überwachen und zu optimieren.

LED-Leuchte für die Landwirtschaft

Die Ammoniakbelastung in der Land- und Tierwirtschaft sowie der Intensivhaltung stellt eine besondere Herausforderung für LED-Leuchten dar. Denn LED sind hochempfindlich gegen dieses so genannte Schadgas. Ein vorzeitiger Lichtstromrückgang und eine Schädigung der LED bis hin zum Totalausfall sind die Folge. In diesen Bereichen eingesetzte LED-Leuchten müssen nicht nur hochwertiges Licht liefern, sondern auch absolut gasdicht sein.

Eine Lösung hierfür ist z.B. die neue LED-Profilrohrleuchte »Primo LW« von Schuch (Bild?4). Sie ist gasdicht und schadgasresistent sowie staub- und druckwasserdicht (Hochdruckreiniger-Eignung in Prüfung). Das robuste PMMA-Profilrohr mit Schlagzähkomponente sorgt für hohe mechanische Festigkeit. Die Leuchte ist auch in ungeschützten Außenbereichen einsetzbar.

Vandalensichere Leuchte

Die Leuchte »Belfast« von Norka ist dank extremer Schlagfestigkeit besonders gegen sinnlose Zerstörungswut gewappnet. Sie widersteht einer Schlagenergie von bis zu 150?J und damit z.B. auch einem kräftigen Schlag mit einem Baseballschläger. Einerseits liegt dies an der Abdeckung mit 4?mm starkem, bruchsicherem Polycarbonat. Ein weiterer Grund ist die Dimensionierung des Leuchteninnenraums. Es herrscht ausreichend Platz, damit sich die infolge des Schlags entstehende Druckwelle abbauen kann, ohne LED-Lichtquellen und Elektronik zu beschädigen.

Besonders robust ist die Anbauleuchte auch dank ihres konstruktiven Aufbaus: In ein Leuchtengehäuse in Schutzart IP44 aus geschliffenem Edelstahl ist eine Kunststoffleuchte mit IP65 integriert. Um Demontage und Diebstahl zu verhindern, erfolgt die Decken- oder Wandbefestigung durch rückwärtige, verdeckte Bohrungen. Die Leuchtenabdeckung ist über zwei Innensechskant-Schrauben aus Edelstahl gesichert. Optional gibt es auch Spezialschrauben wie Dreiloch oder Halbmond. Die Kabelzuführung erfolgt ebenfalls über die Rückseite, das Betriebsgerät ist in die Leuchte eingebaut. Auf Wunsch lässt sich ein Meldekontakt integrieren, der bei unbefugtem Öffnen alarmiert. Gegen Schmierereien gibt es optional eine Beschichtung, welche die Reinigung der Leuchte nach Graffiti-Attacken erleichtert ...

