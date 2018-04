Nasdaq-100 - Kräftig durchgeschüttelt

Bastian Galuschka,

am Dienstag fiel der Nasdaq-100 Index deutlich zurück. Das Unterschreiten des ursprünglichen Buytriggers bei 6.645 Punkten löste eine regelrechte Verkaufswelle aus, im Zuge derer der Index bis an die Marke von 6.500 Punkten und damit erneut an eine wichtige innere Trendlinie abverkauft wurde. Dort stabilisierte sich der Index am Mittwoch, wobei es zu einem bullischen Intraday-Reversal kam und so eine Hammerkerze entstand. Diese in Verbindung mit dem Kurssprung beim Schwergewicht Facebook dürfte heute für eine technische Gegenbewegung sorgen.

Die Erholung könnte bis an den Widerstand bei 6.645 Punkten reichen. Ebenfalls dient der EMA50 im Tageschart bei 6.680 Punkten als Hürde. Nur wenn beide Barrieren überwunden werden können, wäre das Zwischenhoch bei 6.857 Punkten wieder ein plausibles Ziel. Ein Überschreiten dieser Marke wiederum würde ein Ende der Korrektur bedeuten.

Unterschreitet der Nasdaq 100 dagegen per Tagesschlusskurs in den kommenden Tagen die besagte innere Trendlinie bei 6.500 Punkten, dürfte der Verkaufsdruck wieder zunehmen. In diesem Szenario wäre ein Erreichen des EMA200 bei aktuell 6.358 Punkten schon fast als Mindestziel anszusehen. Das Doppeltief bei 6.322 Punkten bietet ebenfalls Halt. Tiefere Kurse wären ein harter Schlag für die Käufer.

Nasdaq-100 in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 09.01.2018 - 26.04.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.04.2013 - 26.04.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

