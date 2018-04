Erfurt (ots) - Als eine der besten deutschsprachigen publizistischen Angebote nominierte eine Expertenjury die KiKANiNCHEN-App des Kinderkanals von ARD und ZDF für den Grimme Online Award. Die Gewinner werden im feierlichen Rahmen am 22. Juni in Köln bekannt gegeben.



Seit Dezember 2017 ist die KiKANiNCHEN-App für Tablets und Smartphones in den bekannten Stores erhältlich. Das kosten- und werbefreie Angebot des Kinderkanals von ARD und ZDF ist die erste App des Senders, mit der Kinder erste Erfahrungen im Umgang mit einer mobilen Anwendung sammeln können.



Matthias Franzmann, Leiter der KiKA-Redaktion Vorschule: "Es freut uns sehr, dass wir in so kurzer Zeit mit unserer KiKANiNCHEN-App auf so viel positive Resonanz gestoßen sind. Sowohl die Upload-Zahlen als auch die Bewertungen der Nutzer sprechen für unseren hohen Qualitätsanspruch. Dass dieser nun auch von der Grimme-Jury gewürdigt wird, werten wir als große Anerkennung."



Exploratives Spielen, personalisiertes Entdecken und medienpädagogisch wertvolles Experimentieren stehen im Mittelpunkt der App, die jüngste Mediennutzer fordert, ohne sie zu überfordern. Gemeinsam mit Kikaninchen tauchen Kinder in die liebevoll gestaltete Schnipselwelt ein, gehen auf Erkundungstouren, gestalten Fantasietiere, die sie später immer wieder in der App entdecken, erfinden abenteuerliche Fahrzeuge und testen diese aus. Entwickelt wurde die App von den KiKA-Redaktionen Telemedien und Vorschule sowie der Studio Fizbin GmbH.



Für Eltern sowie Erzieherinnen und Erzieher stehen auf kika.de/kikaninchenapp zahlreiche Informationen wie ein "Let's play" zur Verfügung, in dem Kinder mit der App agieren, ein Erklärstück für die Funktionalitäten, das medienpädagogische Konzept und die FAQs.



Weitere Informationen, die aktuelle Pressemappe sowie Bildmaterial finden sich auf kika-presse.de in der KiKA-Presselounge.



