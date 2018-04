Robuste Konstruktion und Push-the-bit-Design ermöglichen

kosteneffiziente Bohrungen



Baar, Schweiz (ots/PRNewswire) - Weatherford International plc

(NYSE: WFT) gab heute die kommerzielle Einführung des

http://www.weatherford.com/raptor2.0 Magnus

Rotary-Steerable-Systems bekannt, das zuverlässige

Hochleistungsbohrtechnik mit präziser Richtungssteuerung kombiniert.

Das Push-the-bit-Werkzeug ist für den Einsatz in nahezu jedem

Bohrungsszenario konzipiert worden, einschließlich hoher Doglegs

(Bohrlochknick).



Zu den zentralen Leistungen des Magnus-Systems zählen eine

vollständig unabhängige Pad-Steuerung, eine vollständig rotierende

Vorspannungseinheit mit minimaler Stabilisierung der

Bohrlochsohlen-Anordnung (bottomhole-assembly/BHA), BHA-Diagnostik in

Echtzeit und Autopilot-Funktionalität. Das System besteht aus

mehreren modularen Komponenten, um selbst in abgelegenen Gebieten

eine schnelle und einfache Wartung möglich zu machen.



"Das Magnus-System steht stellvertretend für einen wesentlichen

Wandel in der Herangehensweise von Weatherford an das Thema

Richtbohren und es hat ein enormes Potenzial, um den Status Quo auf

dem Markt für Rotary-Steerable-Systeme zu revolutionieren", sagte

Etienne Roux, Global Segment President, Drilling and Evaluation, von

Weatherford. "Wir sind begeistert, dass wir unseren Kunden eine

zuverlässige und kostengünstige Option anbieten können, um effizient

hochqualitative Bohrungen durchzuführen."



Informationen zu Weatherford



Weatherford ist einer der größten multinationalen

Ölfelddienstleister, der innovative Lösungen, Technik und

Dienstleistungen für die Öl- und Gasbranche anbietet. Das Unternehmen

ist in mehr als 90 Ländern tätig, betreibt ein Netzwerk von rund 780

Standorten für Fertigung, Service, Forschung und Entwicklung sowie

Schulungseinrichtungen und beschäftigt ca. 28.700 Mitarbeiter.

Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie www.weatherford.com

aufrufen und sich mit Weatherford über LinkedIn

(https://www.linkedin.com/company/weatherford), Facebook

(https://www.facebook.com/WeatherfordCorp), Twitter

(https://twitter.com/weatherfordcorp) und YouTube

(https://www.youtube.com/user/weatherfordcorp) verbinden.



Kontakte: Christoph Bausch +1.713.836.4615

Leitender

Vizepräsident und

Leiter Finanzen (CFO)

Karen David-Green +1.713.836.7430

Vizepräsidentin -

Investorenbeziehungen,

Marketing und

Kommunikation



