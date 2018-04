Zürich - Die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) warnt vor per E-Mail versandten Kaufempfehlungen für die Aktien des an der Schweizer Börse SIX kotierten Unternehmens Asmallworld (ASW). Die Behörde habe Anhaltspunkte, dass im Rahmen der Empfehlungen unrichtige oder irreführende Angaben gemacht würden oder bestehende Interessenskonflikte pflichtwidrig verschwiegen würden, teilt die Bafin am Donnerstag mit.

Man habe deshalb eine Untersuchung wegen des Verdachts der Marktmanipulation eingeleitet, heisst es. Die Aktien von Asmallworld sind - nebst der Notierung in Zürich - in Deutschland an den Börsen Frankfurt am Main (inkl. Xetra), Stuttgart, Tradegate und Quotrix in den Freiverkehr einbezogen.

In Frankfurt wurde die Preisfeststellung mit Wirkung vom 3. April 2018 bis auf Weiteres ausgesetzt, teilt die Bafin weiter mit. Sie rät ausserdem allen Anlegern, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...