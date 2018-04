E.ON setzte am Mittwoch erneut zurück und befindet sich in einer charttechnisch herausfordernden Situation, so die Meinung von Analysten. Konkret: Die Aktie ist in einem übergeordneten, langfristigen Abwärtstrend, so die Charttechniker. Kurzfristig jedoch war ein Aufwärtstrend realisiert worden, der sogar zu Kursen oberhalb von 9 Euro führte. Dies wiederum ist aus Sicht der Chartanalysten ein Signal gewesen, dass die Kurse auch bis zu 10 Euro oder zum bisherigen Zwischenhoch bei 10,75 Euro hätten ... (Frank Holbaum)

