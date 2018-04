BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) denkt über eine Verschärfung des Außenwirtschaftsgesetzes und des darin vorgegebenen Schwellenwertes von 25 Prozent nach, um Firmenübernahmen aus dem Ausland bei Gefährdung der öffentlichen Sicherheit verbieten zu können. "Beim Außenwirtschaftsrecht werden wir prüfen, ob wir etwas verändern oder verschärfen müssen", sagte Altmaier zu Journalisten in Berlin. "Die Frage des Aufgriffs-Schwellenwertes ist dabei eine von mehreren Möglichkeiten, über die wir in der Regierung und den Koalitionsfraktionen sprechen können."

Hintergrund sind Fälle wie die Übernahme des Roboterbauers Kuka durch den chinesischen Midea-Konzern, die Beteiligung des chinesischen Unternehmens Geely an Daimler und der versuchte Einstieg des chinesischen Staatskonzerns SGCC beim deutschen Stromnetzbetreiber 50Hertz. Altmaier lässt nach Angaben der Wirtschaftswoche derzeit in seinem Ministerium klären, ob die Regierung künftig bereits in Fällen einschreiten kann, in denen ausländische Investoren nur 10 statt der bislang geltenden 25 Prozent der Anteile an einem deutschen Unternehmen übernehmen.

"Ich bin dafür, dass chinesische Unternehmen hier weiterhin investieren", betonte Altmaier. "Aber das muss auch umgekehrt so sein." Es gehe um faire Wirtschaftsbeziehungen, die für beide Seiten gelten müssten. "Außerdem haben wir die Pflicht, unsere kritischen Infrastrukturen zu schützen."

Der Wirtschaftsminister kündigte zudem an, noch vor der Sommerpause ein Gesetz zur Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes auf den Weg zu bringen. Der entsprechende Entwurf werde derzeit zwischen den Ressorts abgestimmt. "Darin setzen wir zunächst zeitkritische Punkte um, zum Beispiel beihilferechtliche Vorgaben", erklärte er. "Denn da müssen wir Rechtssicherheit für die Betroffenen schaffen."

Weitere Punkte würden dann nach der Sommerpause umgesetzt - hierzu gehört laut Altmaier auch das Thema Sonderausschreibungen. Das Ministerium arbeite an einem Vorschlag, "um hier alle Vorgaben des Koalitionsvertrages umzusetzen". Dazu gehörten die Sonderausschreibung ebenso wie Regelungen, die die Aufnahmefähigkeit der Netze sicherstellten.

