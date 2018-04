Nachdem der EUR/USD die 1,2200 testen konnte, nahm der Verkaufsdruck rasant zu und so musste das neue Mehrmonatstief bei 1,2120/15 gebildet werden. EUR/USD scheiterte knapp vor 1,2200 Der anfängliche Anstieg des Paares zum Tageshoch in den Bereich der 1,2200 hielt nicht lange an, da die Stunde der Verkäufer gekommen war, nach dem die Nachricht die ...

