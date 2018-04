Die Angebote gegenüber dem Greenback rufen die USD Verkäufer auf den Plan und so fällt der USD/JPY zum Tagestief in den Bereich der 109,00. USD/JPY unterstützt um 109,00 Nach dem das 2-Monatshoch im Bereich von 109,50 gebildet wurde, kam es zu einer Abwärtskorrektur, da sich auch die US 10-Jahres Treasury Rendite wieder unter die psychologische Marke ...

