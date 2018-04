United Engine Corporation: UEC stellt in Deutschland seine Kenntnisse über industrielles Outsourcing in der Flugzeugmotorenbranche vor DGAP-News: United Engine Corporation / Schlagwort(e): Sonstiges United Engine Corporation: UEC stellt in Deutschland seine Kenntnisse über industrielles Outsourcing in der Flugzeugmotorenbranche vor 26.04.2018 / 22:58 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. UEC stellt in Deutschland seine Kenntnisse über industrielles Outsourcing in der Flugzeugmotorenbranche vor Berlin, 26 April 2018 Pressemitteilung Das russische Unternehmen United Engine Corporation (UEC), spezialisiert auf die Entwicklung, Serienfertigung, Service und Support von Gasturbinen-Motoren, präsentiert seine Kompetenz in der Herstellung von Komponenten für kommerzielle Flugzeugmotoren der weltweit größten Produzenten auf der ILA 2018 Air Show in Berlin. Das Tier 2-4 Lieferanten-Programm wurde von UEC mit dem Ziel des Eintritts in die globale Lieferkette umgesetzt. Es sieht das Outsourcing der Herstellung, technische Planung, umfassende Tests und die Instandhaltung von den Motoren vor. UEC kooperiert bereits erfolgreich mit den Branchenführern, zum Beispiel, Safran Flugzeugmotoren (Frankreich). Bei UEC werden diese Projekte im Rahmen der Tätigkeit von UEC Interparts, einer neuen Business-Unit des Konzerns, umgesetzt. Auf der ILA präsentiert UEC Interparts seine Fertigungskapazitäten und einige hergestellte Komponenten, die unter diesem Programm hergestellt wurden: Fanscheibe, Turbinenschaufeln, Booster Spool, Stellringe und Zusatzteile für die Brennkammer. Die Gäste der UEC-Ausstellung (Halle 6, Stand 293) haben auch die Gelegenheit, eine groß angelegte Multimedia-Präsentation zu sehen, die einige fortschrittliche Technologien in der Produktion von UEC zeigt. UEC fertigt seine Produkte in Übereinstimmung mit allen internationalen Standards und Anforderungen. Darüber hinaus übernimmt UEC Interparts aktiv viele fortschrittliche Produktionstechnologien, einschließlich additiver Fertigung, dünnwandigem und hitzebeständigem Titan-Guss, Herstellung von Verbundwerkstoffen und vieles mehr. Abgesehen von der Herstellung von Komponenten und Baugruppen ist die technische Planung ist einer der industriellen Schlüsselkompetenzen von UEC Interparts. In Zusammenarbeit mit den internationalen Forschungszentren und Maschinenbauunternehmen bietet es Dienstleistungen auf dem Gebiet der Projektierung von technischen Audits, Entwicklung von technischer Dokumentation und Konstruktionsunterlagen und erschaffen Strukturen mit bionischem Design und aus Verbundwerkstoffen, sowie von Computer- und allumfassenden Tests von Gasturbinen. Das Tier 2-4 Lieferanten-Programm ist nicht auf die Luft-und Raumfahrt beschränkt: UEC Interparts ist bereit, die Komponenten auch für Industriegasturbinen, die Windkraftindustrie, den Eisenbahnbau und die Marine- und Automobilindustrie zu produzieren. UEC Interparts hat bereits eine eigene Online-Plattform, die die Interaktion zwischen Kunden und Subunternehmer in der Herstellung erleichtert - http://uecinterparts.com/. UEC (United Engine Corporation, Teil der Rostec State Corporation) ist spezialisiert auf Entwicklung, Serienfertigung und Service und Support von Motoren für Luft- und Raumfahrt-Programme, Marine-Anwendungen, Öl- & Gasindustrie und die Energiegewinnung. 26.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 679965 26.04.2018

