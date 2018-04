Osnabrück (ots) - Linke halten Pläne für Bau eines deutsch-französischen Kampfjets für absurd



Kipping: Soziale Offensive statt Unsummen für Rüstung



Osnabrück. Linken-Chefin Katja Kipping hat deutsch-französische Pläne für den gemeinsamen Bau eines neuen Kampfjets als "absurd" zurückgewiesen. "Statt Unsummen in die Rüstung zu stecken, sollte die Regierung eine soziale Offensive starten", sagte Kipping der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Freitag). Besser als "neues Kriegsspielzeug" sei ein "kostenfreies, warmes und gesundes Mittagessen für Kinder in Kitas und Schulen". "High-Tech-Jets" schafften keine Sicherheiten für die Menschen. "Soziale Garantien sorgen dafür, dass die Menschen in Europa sicher arbeiten, sicher altern, ihre Kinder in Sicherheit aufziehen können", erklärte Kipping. Mit dem Geld, das für die deutsch-französische Rüstungskooperation nötig sei, könne für soziale Zwecke sehr schnell sehr viel erreicht werden.



