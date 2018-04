Am Mittwochmorgen brachte Twitter (WKN:A1W6XZ) alle Bedenkenträger zum Schweigen. Das Umsatzwachstum im ersten Quartal hat sich beschleunigt, und das Unternehmen hat sein zweites Quartal in Folge mit einem GAAP-Gewinn (Generally Accepted Accounting Principles) vorgelegt. Das markierte "einen starken Start in das Jahr", sagte Twitter-CEO Jack Dorsey. Dank des Wachstums aller wichtigen Produkte und Regionen, des zweistelligen Wachstums der täglich aktiven Nutzer im Vergleich zum Vorjahr und des verbesserten ROI für die Werbetreibenden, war das Quartal für die Anleger sehr gut. Die rohen Zahlen Kennzahl Q1 2018 Q1 2017 Veränderung Umsatz 665 Mio. USD 548 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...