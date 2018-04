Ismaning (ots) - NTT Security, das auf Sicherheit spezialisierte Unternehmen und "Security Center of Excellence" der NTT Group (NYSE: NTT), hat seinen Global Threat Intelligence Report (GTIR) für das Jahr 2018 veröffentlicht. Zentrales Ergebnis für Deutschland ist, dass vor allem Unternehmen aus dem verarbeitenden Gewerbe von Cyber-Angriffen betroffen sind. Mehr als die Hälfte der Angriffe haben dabei ihren Ursprung in China.



Der Report zeigt, dass sich in Deutschland 36% aller Cyber-Attacken gegen die Fertigungsindustrie richten. Im Ranking folgen mit 29% der Finanzsektor und mit 28% der Technologiesektor. Auf diese drei Bereiche entfallen somit 93% aller Angriffe. Ein anderes Ergebnis zeigt sich auf globaler Ebene. Hier lautet die Reihenfolge: Finanzsektor (26%), Technologiesektor (19%) und Business und Professional Services (10%).



Bei der genutzten Malware dominieren in Deutschland mit 68% eindeutig Spyware und Keylogger. Auch auf globaler Ebene liegen sie an erster Stelle, allerdings mit lediglich 26%. Hier folgen nahezu gleichauf Trojaner beziehungsweise Dropper mit 25% und Viren und Würmer mit 23%.



Untersucht wurden für die Studie auch die Quellen der Attacken, das heißt, aus welchen Regionen beziehungsweise Ländern die meisten Attacken erfolgten. Global betrachtet kommen die Angriffe vor allem aus den USA (27%), gefolgt von China mit 19%. Auf Deutschland und die drei hier am meisten betroffenen Industriesektoren bezogen ergibt sich folgendes Bild:



Fertigungsindustrie: China 55% und USA 11% Finanzen: USA 27% und China 11% Technologie: USA 28% und China 15%



"Dass Cyber-Angriffe in Deutschland vielfach auf den Manufacturing-Bereich wie Maschinen- und Anlagenbau abzielen, ist eigentlich keine Überraschung. In diesem Sektor ist Deutschland traditionell sehr breit aufgestellt und nimmt zudem unter technologischen Gesichtspunkten vielfach eine weltweit führende Rolle ein. Gerade für die Industriespionage ist dieser Bereich somit ein lukratives Ziel von Cyber-Angreifern", erklärt Kai Grunwitz, Senior Vice President EMEA bei NTT Security. "Eines darf man dabei nicht vergessen, in Deutschland dominieren mittelständische Unternehmen, und zwar auch im Produktionsbereich. Solche Firmen stufen die Angreifer als 'leichtes Ziel' ein, leider oft zu Recht, da es ihnen schlicht und ergreifend an Manpower für die Aufrechterhaltung einer hohen IT-Sicherheit mangelt. Konsequenz sollte sein, dass sie sich Unterstützung durch einen Managed Security Services Provider holen, nicht umsonst gehen inzwischen auch große Unternehmen vermehrt diesen Weg."



Der Global Threat Intelligence Report 2018 enthält Daten von allen Unternehmen der NTT Group, einschließlich NTT Security, NTT Communications, NTT DATA und Dimension Data sowie aus dem Global Threat Intelligence Center. Berücksichtigt werden außerdem Forschungsergebnisse von NTT Security, die unter anderem von Honeypots und Sandboxes in über 100 Ländern stammen.



Für den GTIR 2018 hat NTT Security Daten aus mehr als 6,1 Billionen Logs und 150 Millionen Angriffen ausgewertet. Die Analyse der globalen Bedrohungstrends basiert auf Informationen über Logs, Events, Angriffe, Vorfälle und Schwachstellen und untersucht die neuesten Trends von Ransomware-, Phishing- und DDoS-Angriffen.



Weitere Informationen zum Global Threat Intelligence Report finden sich unter: www.nttsecurity.com/gtir-de



Über NTT Security



NTT Security ist das auf Sicherheit spezialisierte Unternehmen und "Security Center of Excellence" der NTT Group. Mit "Embedded Security" ermöglicht NTT Security den NTT-Group-Unternehmen (Dimension Data, NTT Communications und NTT DATA) die Bereitstellung zuverlässiger Business-Lösungen für Kundenanforderungen in der digitalen Transformation. NTT Security verfügt über 10 SOCs, sieben Zentren für Forschung und Entwicklung sowie mehr als 1.500 Sicherheitsexperten und behandelt jährlich Hunderttausende Sicherheitsvorfälle auf sechs Kontinenten.



NTT Security sichert eine effiziente Ressourcennutzung, indem den Unternehmen der NTT Group der richtige Mix an ganzheitlichen Managed Security Services, Security Consulting Services und Security-Technologie zur Verfügung gestellt wird - unter optimaler Kombination von lokalen und globalen Ressourcen. NTT Security ist Teil der NTT Group (Nippon Telegraph and Telephone Corporation), einem der größten IKT-Unternehmen weltweit. Weitere Informationen über NTT Security finden sich auf: www.nttsecurity.com



OTS: NTT Security newsroom: http://www.presseportal.de/nr/126349 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_126349.rss2



Pressekontakt: NTT Security Ana Heydock Marketing Manager Germany und Austria Tel: +49 (0) 89 94 57 31 76 ana.heydock@nttsecurity.de PR-COM GmbH Hanna Greve Account Director Tel.: +49 (0) 89 59997 756 hanna.greve@pr-com.de