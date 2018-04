Facebook hat am Mittwoch endlich wieder Kursgewinne erzielt, meinen Analysten der charttechnischen Schule. Damit ist die Aktie nach einem Minus von -4 % binnen einer Woche wieder auf einem besseren Weg. Denn die Diskussionen nach dem Datenskandal waren heftig, so die Beobachter. Die Quartalszahlen spiegeln dies noch nicht wider. Hier konnte Mark Zuckerberg glänzende Zahlen präsentieren, die an diesem Donnerstag zu weiteren deutlichen Kursgewinnen führen. Um die Folgen des Datenskandals abzuschätzen, ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...