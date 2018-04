Frankfurt (ots) -



Die neue Variante S-Design ergänzt die Modellpalette des zweisitzigen Roadsters. Klassisches Stoffverdeck und Stilelemente des historischen Fiat 124 Sport Spider. Authentisches Fahrvergnügen eines Sportwagens durch Hinterradantrieb und Turbobenziner mit 103 kW (140 PS) Leistung. Limited Edition Fiat 124 Spider Europa als Hommage an das von Pininfarina ab 1981 vertriebene Modell.



Der Fiat 124 Spider erweckt eine automobile Legende zum Leben. Als stilistische Hommage an den historischen Fiat 124 Sport Spider, der 1966 präsentiert wurde, verbindet der zweisitzige Roadster klassisches italienisches Design mit Fahrvergnügen, Technologie und Sicherheit des 21. Jahrhunderts. Besonders stark zum Ausdruck kommt das authentische Sportwagen-Feeling mit der neuen Modellvariante Fiat 124 Spider S-Design. Sie ergänzt die Versionen Fiat 124 Spider und Fiat 124 Spider Lusso sowie das limitierte Sondermodell Fiat 124 Spider Europa.



Der neue Fiat 124 Spider S-Design



Der Fiat 124 Spider S-Design ist in Ghiacco Weiß und Vesuvio Schwarz erhältlich und hat zahlreiche exklusive optische Exterieurdetails. So sind die Abdeckkappen der Außenspiegel, der Rahmen der Frontscheibe sowie die Überrollbügel hinter beiden Sitzen in elegant-dunklem Forgiato Grau gehalten. Abgerundet wird der sportliche Look durch dunkelgrau lackierte 17-Zoll-Leichtmetallfelgen im Design Corsa und einen kleinen Sticker in den Farben der italienischen Flagge an der Kofferraumkante. Zusätzlich lassen seitliche rote Zierstreifen mit integriertem Logo "124 Spider" den Roadster noch sportlicher wirken.



Die neue Modellversion Fiat 124 Spider S-Design basiert auf der Ausstattungsvariante Lusso, hat aber zusätzlich serienmäßig weitere Highlights an Bord. Die LED-Hauptscheinwerfer sind mit AFLS-Technologie (Adaptive Front Lighting System) ausgestattet, die den Lichtstrahl der Geschwindigkeit und dem Kurvenradius anpasst. Scheinwerferreinigungsanlage sowie Licht- und Regensensor sorgen für optimale Sichtverhältnisse auch bei schlechtem Wetter.



Das Soundsystem von Bose® garantiert mit acht Lautsprechern - vier davon in die Kopfstützen integriert - sowie Subwoofer ein Klangerlebnis der Spitzenklasse. Die Anlage empfängt auch digitale Radiosender (DAB). Der Touchscreen des Infotainment-Systems Fiat Connect mit 7,0 Zoll Bildschirmdiagonale (17,8 Zentimeter), platziert oberhalb der Mittelkonsole, stellt auch den Bildschirm des 3D-Navigationssystems und der Rückfahrkamera dar. Fahrer und Beifahrer nehmen in Sportsitzen Platz, die mit einer Kombination aus Leder und hochwertiger Ledernachbildung bezogen sind. Das Lederlenkrad vermittelt dank direkt übersetzter elektrischer Servolenkung einen unverfälschten Eindruck von der Fahrbahn. Ein glänzend schwarzer Einsatz in der Armaturentafel und silberne Dekorelemente an den Türverkleidungen unterstreichen die elegant-sportliche Optik.



Der neue Fiat 124 Spider S-Design ist mit dem zuverlässigen 1,4-Liter-Turbo-Vierzylinder ausgestattet, der 103 kW (140 PS) Leistung und ein maximales Drehmoment von 240 Newtonmeter liefert. Kombiniert werden kann das Triebwerk mit Sechsgang-Schaltgetriebe oder Automatikgetriebe. Der Basispreis beträgt entsprechend 32.260 Euro* beziehungsweise 35.190 Euro* mit Automatikgetriebe.



Sondermodell Fiat 124 Spider Europa



Der Fiat 124 Spider Europa Limited Edition erinnert an das "Spidereuropa" genannte Modell, mit dem die Designschmiede Pininfarina im Jahr 1981 den zu dieser Zeit werksseitig nur noch in den USA verkauften Fiat 124 Spider zurück nach Europa brachte. Das Sondermodell ist grundsätzlich in Passione Rot lackiert, der charakteristischen Farbe italienischer Sportwagen, und mit schwarzem Stoffverdeck ausgerüstet. Die 17-Zoll-Leichtmetallräder sind Serie, sie sind optional auch im Design des historischen Vorbilds erhältlich. Zu den optischen Merkmalen des Sondermodells gehören außerdem die in Silber lackierten Abdeckkappen der Außenspiegel, ein Logo "124" am Kühlergrill sowie eine Plakette mit der fortlaufenden Nummer innerhalb der Limited Edition. Die mit Beheizung versehenen Sitze sind mit einer Kombination aus schwarzem Leder und hochwertiger Ledernachbildung bezogen.



Zur Serienausstattung des Fiat 124 Spider Europa Limited Edition gehören unter anderem vier Airbags, adaptive LED-Hauptscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht und Kurvenlicht-Technologie (AFLS), Lederlenkrad, schlüsselloses Zugangs- und Startsystem (Keyless Entry&Go), Parksensoren hinten sowie Geschwindigkeitsregelanlage (Cruise Control). Die Entertainmentanlage mit Sieben-Zoll-Touchscreen (17,8 Zentimeter) hat ein Navigationssystem mit 3D-Darstellung integriert und stellt auch das Bild der Rückfahrkamera dar. Das System ist Bluetooth-fähig und gibt MP3-Sounddateien sowie externe Musikdateien (USB-Anschluss) wieder. Für exzellenten Musikgenuss sorgt das Hi-Fi-System von Bose® mit insgesamt acht Lautsprechern und einem Subwoofer.



Im Stil der 1980er-Jahre werden beim neuen Fiat 124 Spider Europa Limited Edition mögliche Platzprobleme gelöst. Im Preis enthalten ist ein maßgeschneidertes Gepäckset mit zwei Reisetaschen, zwei Kosmetikkoffern und einer Kleidertasche, die auch den letzten Winkel des Kofferraums nutzen. Zusätzlich ist ein großer, klappbarer Koffer enthalten, der exakt auf den Gepäckträger für die Kofferraumhaube passt.



Das Sondermodell Fiat 124 Spider Europa Limited Edition, das vom 1,4-Liter-Turbo-Vierzylinder ausgestattet mit 103 kW (140 PS) Leistung angetrieben wird, ist mit einer Begrenzung auf 140 Exemplare für Deutschland nicht nur ein besonders exklusiver Roadster. Der Fiat 124 Spider Europa Limited Edition ist ab 32.390 Euro* mit Schaltgetriebe beziehungsweise 34.290 Euro* mit Sechsstufenautomatik zu haben.



Hoher Fahrspaß dank innovativer Technologie



Alle Modellvarianten des Fiat 124 Spider werden von einem 1,4-Liter-Turbomotor angetrieben. Der Vierzylinder leistet 103 kW (140 PS), das maximale Drehmoment beträgt 240 Newtonmeter. Wahlweise stehen ein manuelles Sechsganggetriebe und eine Sechsstufenautomatik zur Verfügung. Damit erreicht der italienische Roadster eine Höchstgeschwindigkeit von 217 km/h und beschleunigt aus dem Stand auf Tempo 100 in 7,5 Sekunden. Die entsprechenden Werte für das Automatikgetriebe: 214 km/h und 7,6 Sekunden.



Eine Besonderheit des Motors ist das von Fiat Powertrain Technologies entwi¬ckelte MultiAir-System, das die völlig variable Steuerung der Einlassventile ermöglicht. MultiAir ergänzt die in konventionellen Motoren übliche Nockenwelle, mit der die Ventile mechanisch gegen den Druck einer Feder geöffnet werden, auf der Einlassseite durch eine elektrohydraulische Betätigung. Dadurch wird eine vari¬able und zylinderselektive Steuerung der Ventilöffnungszeiten sowie des Ventil¬hubs ermöglicht. So können die Ventile je nach Lastanforderung an den Motor beispielsweise lange und weit oder nur kurz und wenig geöffnet werden. Auch der Öffnungszeitpunkt der Ventile kann - in Relation zur Bewegung des Kolbens - variiert werden, Techniker sprechen von "früher" oder "später" Öffnung. Dadurch lässt sich die Verbrennung im Zylinder optimal steuern, die Entstehung von Schadstoffen wird deutlich reduziert.



Zusätzlich erlaubt die MultiAir-Technologie den Verzicht auf eine herkömmliche Drosselklappe, die in konventionellen Triebwerken die Befehle des Gaspedals in steigende oder sinkende Drehzahlen umsetzt. Im MultiAir-Triebwerk ist die Drosselklappe, die hier lediglich Notlauffunktionen übernimmt, stets voll geöff¬net und bietet dem einströmenden Kraftstoff-Luft-Gemisch den geringstmögli¬chen Widerstand.



Das besonders dynamische Fahrverhalten des Fiat 124 Spider ist das Resultat der Kombination von Hinterradantrieb, ausgewogener Gewichtsverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse - annähernd im Idealverhältnis 50:50 - sowie dem niedrigen Schwerpunkt, die zusammen mit dem leistungsfähigen Turbomotor hohen Fahrspaß garantieren. An der Vorderachse sind die Räder an doppelten Querlenkern einzeln aufgehängt. Die Hinterachse ist eine Multilinkkonstruktion, die für agiles Handling und hohe Richtungsstabilität beim Bremsen abgestimmt ist. Die präzise Servolenkung ist elektrisch unterstützt. Das Stoffverdeck lässt sich mit wenigen Handgriffen öffnen und garantiert ein authentisches Open-Air-Erlebnis.



Umfangreiche Serienausstattung



Zur Serienausstattung des Fiat 124 Spider gehören bei allen Modellversionen vier Airbags, elektronische Fahrstabilitätskontrolle (ESC), Bremsen-ABS, aktive Motorhaube für optimalen Fußgängerschutz bei einem Unfall und Reifendruckkontrollsystem. Des Weiteren Überrollbügel hinter beiden Sitzen sowie ISOFIX-Befestigung für einen Kindersitz auf der Beifahrerseite.



Das Basismodell Fiat 124 Spider bietet serienmäßig unter anderem Klimaanlage, 16-Zoll-Leichtmetallräder, MP3-fähige Audioanlage mit USB-Anschluss, Lederlenkrad mit Multifunktionstasten für die Audioanlage, Lederhandbremshebel, Lederschaltknauf, elektrisch verstellbare Außenspiegel, elektrische Fensterheber, Geschwindigkeitsregelanlage (Cruise Control), Duplex-Auspuffanlage mit Doppelendrohren, LED-Rückleuchten und Motor-Start-Knopf.



Serienmäßig verfügt die Instrumenteneinheit über drei Anzeigen. Der Drehzahlmesser sitzt im Zentrum, flankiert vom Tachometer rechts und einem Informationsdisplay links, das auf einen Blick alle wichtigen Fahrzeuginformationen erkennen lässt. Das Infotainmentsystem ist betont benutzerfreundlich gestaltet. Das Radio mit Drei-Zoll-Display (7,6 Zentimeter) ist MP3-fähig, bietet einen USB-Anschluss und einen AUX-Eingang sowie vier Lautsprecher.



Der Fiat 124 Spider Lusso ist serienmäßig zusätzlich ausgestattet unter anderem mit 17-Zoll-Leichtmetallfelgen, Nebelscheinwerfern, Klimaautomatik sowie optional mit beheizbaren Sitzen, die wahlweise mit braunem oder schwarzem Leder bezogen sind. Der Rahmen der Frontscheibe und die Überrollbügel weisen Verkleidungen in Aluminiumoptik auf. Die Endrohre der Abgasanlage sind mit Chromblenden versehen. Die Armaturentafel ist mit einer Verkleidung in Lederoptik bezogen.



Fiat 124 Spider und Fiat124 Spider Lusso sind in neun Karosseriefarben erhältlich. Die Wahl besteht zwischen den Uni-Lackierungen Passione Rot und Gelato Weiß sowie den Metallic-Farbtönen Magnetico Bronze, Italia Blau, Mediterraneo Blau, Argento Grau, Moda Grau und Vesuvio Schwarz. Besonders elegant wirkt der Dreischichtlack Ghiaccio Weiß.



Auf Wunsch ist für Fiat 124 Spider und Fiat 124 Spider Lusso unter anderem das Infotainment-System Fiat Connect mit sieben Zoll (17,8 Zentimeter) großem Touchscreen und Controller in der Mittelkonsole verfügbar. Die Anlage gibt auch digitale Radiosender (DAB) wieder. Dank Spracherkennung ist es möglich, Mobiltelefon, Musik und Navigationssystem durch Freisprechen zu bedienen. Die Applikation zum Versenden von Sprachnachrichten (Voice Text Reply) ermöglicht es darüber hinaus, mit einem kompatiblen Mobiltelefon Textnachrichten mit vordefinierten Antworten zu beantworten.



Weitere Optionen für den Fiat 124 Spider Lusso sind LED-Scheinwerfer, dynamisches Kurvenlicht, das schlüssellose Zugangssystem "Keyless Entry&Go" sowie eine Rückfahrkamera. Für eine ausgezeichnete Klangqualität, auch bei offenem Verdeck, sorgt ein optionales Premium-Soundsystem von Bose® mit acht Lautsprechern, vier davon in beide Kopfstützen integriert, plus Subwoofer.



Klassisches Design neu interpretiert



Der vom Centro Stile in Turin entworfene Fiat 124 Spider greift Elemente des Fiat 124 Sport Spider aus dem Jahr 1966 auf, der als einer der schönsten Fiat aller Zeiten gilt, und interpretiert sie im Stil des 21. Jahrhunderts neu. Das Design zeigt den typischen Stil eines echten Sportwagens mit schlanker, klassischer Silhouette, ausgewogenen Proportionen und tiefem Schwerpunkt. Die Seitenansicht mit dem in Richtung Hinterachse gerückten Cockpit und der - bei geschlossenem Stoffverdeck - niedrigen Dachlinie steht für einen echten Sportwagen und deutet optisch den Hinterradantrieb an.



Der obere Kühlergrill weist eine hexagonale Form auf, inspiriert durch die vordere Lufteinlassöffnung des historischen Vorläufers. Das Gitter in Wabenstruktur betont diese Grafik. Die Auswölbungen in der Motorhaube betonen Position und Leistungsstärke des darunter liegenden Turbotriebwerks und verweisen gleichzeitig auf die zweite Generation des klassischen Fiat 124 Sport Spider, der 1969 diese besondere Form der Haube zeigte.



Die Heckpartie des neuen Fiat 124 Spider ist durch zwei Elemente gekennzeichnet: die zur Mitte abfallende, an einen Schwalbenschwanz erinnernde Kante des Kofferraums und die horizontal verlaufenden Rückleuchten - beides Designmerkmale des klassischen Fiat 124 Sport Spider. Anders als beim historischen Vorläufer sind die Rückleuchten des neuen Fiat 124 Spider in LED-Technologie ausgeführt. Die Abrisskante auf der Kofferraumklappe verstärkt die aerodynamische Effizienz, während die zweiflutige Abgasanlage die Leistungsfähigkeit des Turbomotors unterstreicht.



Das komplette Interieur ist mit hochwertigen Materialien ausgestattet und darauf ausgelegt, den Passagieren hohen Fahrkomfort zu bieten. Die Armaturentafel zeigt Einsätze in - je nach Ausstattungsvariante - Silber oder glänzendem Schwarz, mit denen die Eleganz der Soft-Touch-Materialien betont wird. Das zentrale Instrument ist mit drei Anzeigen ausgestattet. In der Mitte ist, wie es sich für einen Sportwagen gehört, der Drehzahlmesser positioniert. Auch die Anordnung von Lederlenkrad, Pedalen und Schalthebel zueinander erzeugt Sportwagenatmosphäre.



Moderne Sicherheitssysteme



Mit einer Vielzahl von serienmäßigen oder optionalen Sicherheitseinrichtungen schützt der Fiat 124 Spider Fahrer und Beifahrer. Unter anderem sind vier Airbags, Bremsen-ABS, Reifendruck-Kontrollsystem und die elektronische Fahrstabilitätskontrolle (ESC) in allen Modellversionen Standard.



Zu den passiven Sicherheitsmerkmalen des Fiat 124 Spider zählt die hochfeste und verwindungssteife Karosserie. Sicherheitslenksäule und Sicherheitspedale dringen bei einem Frontalaufprall nicht in den Innenraum ein und verringern so die Verletzungsgefahr für Fahrer und Beifahrer. Die Dreipunkt-Sicherheitsgurte sind mit Gurtkraftbegrenzer ausgerüstet, die im Falle eines Aufpralls die auf die Passagiere wirkenden Verzögerungskräfte reduzieren. Die Bluetooth-gesteuerte Freisprechanlage bindet kompatible Smartphones inklusive des persönlichen Telefonbuchs drahtlos in die bordeigene Audioanlage ein. So können Gespräche gesetzeskonform und sicher geführt werden. Auch das Radio ist per Sprachbefehl steuerbar.



Fiat 124 Spider, die Preise*: Fiat 124 Spider 103 kW (140 PS), 24.990 Euro Fiat 124 Spider Lusso 103 kW (140 PS), 26.990 Euro Fiat 124 Spider Lusso Automatik 103 kW (140 PS), 28.890 Euro Fiat 124 Spider S-Design 103 kW (140 PS), 32.260 Euro Fiat 124 Spider S-Design Automatik 103 kW (140 PS), 35.190 Euro Fiat 124 Spider Europa 103 kW (140 PS), 32.390 Euro Fiat 124 Spider Europa Automatik 103 kW (140 PS), 34.290 Euro * Jeweils UPE des Herstellers ab Werk.



Verbrauchswerte Fiat 124 Spider 1.4 MultiAir 103 kW (140 PS), 6,4 l/100 km**, 148 g/km** Fiat 124 Spider 1.4 MultiAir Automatik 103 kW (140 PS), 6,6 l/100 km**, 153 g/km**



** Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km) nach RL 80/1268/EWG und CO2-Emission kombiniert (g/km). Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und hier unentgeltlich erhältlich ist.



