Mom und Dad - sie sind immer da, wenn man sie braucht. Sie verwöhnen uns, sie trösten uns, sie stehen uns mit Rat und Tat zur Seite - wenn es sein muss, auch mitten in der Nacht. Darum sind Vatertag und Muttertag auch nicht der schlechteste Anlass, seinen Eltern mal wieder "Danke" zu sagen. Da Vatertag und Muttertag in 2018 nur wenige Tage auseinanderliegen, hat der Energy Drink 28 BLACK sich entschlossen, eine Elterntag-Edition herauszubringen mit je einer Dose für Mom und Dad. Im angesagten Tattoo-Style lässt sich damit prima "Danke" sagen, Energieschub für gestresste Eltern inklusive.



Ob es nun um die besten Eltern, die beste Mutter, den besten Vater oder um Verpflegung für die Herrentour an Christi Himmelfahrt geht, die passenden Dosen sind als 4-Pack exklusiv im 28 BLACK Online Shop versandkostenfrei unter www.28black.com/shop/ erhältlich. Gefüllt ist die Elterntag-Edition mit der beliebten fruchtigen Sorte 28 BLACK Açaí, die nicht nur pur schmeckt, sondern sich auch hervorragend zum Mixen eignet.



Über 28 BLACK



28 BLACK wird in Deutschland über die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH vertrieben, die ein ausgewähltes Portfolio an innovativen Erfrischungsgetränken im Premium-Segment anbietet. Die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH gehört zum Unternehmensverbund der Splendid Drinks AG (www.splendid-drinks.com).



28 BLACK, der andere Energy Drink, kommt ohne Taurin und Konservierungsstoffe aus und ist vegan, gluten- und laktosefrei. Die Produktpalette umfasst Sorten für jeden Geschmack - von klassisch über fruchtig-frisch bis hin zu sauer-prickelnd oder kalorien- und zuckerfrei.



