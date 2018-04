Die Vale SA Aktie eröffnete den Handel in Frankfurt am Donnerstagmorgen mit einem Down-Gap und notiert am frühen Nachmittag weiterhin mit 2,9 % im Minus. Grund für diese negative Entwicklung dürften die veröffentlichten Ergebnisse des Unternehmens per erstes Quartal 2018 gewesen sein, die man am Mittwochabend (MEZ) präsentierte. Dabei hat man bei den Umsätzen die Analysteneinschätzungen verfehlt. Diese lagen bei 8,6 Mrd. US-Dollar. Analysten rechneten hingegen mit 9,26 Mrd. Damit stieg der Umsatz ... (David Iusow)

