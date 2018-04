Berlin (ots) -



Pierre Baigorry (Peter Fox) geht mit seinem Podcast "Politricks" auf Radioeins vom rbb in die dritte Runde. Die neue Folge zum Thema "Effektiver Altruismus" ist ab Montag, 30. April 2018, 10.00 Uhr, online.



Pierre Baigorry setzt sich darin mit der Philosophie der Effektiven Altruisten auseinander, einer jungen sozialen Bewegung aus den 2010er Jahren, die das Leben möglichst vieler Menschen (und Tiere) umfassend verbessern will. Seine Gesprächspartner sind Stefan Torges, Projektleiter und Sprecher bei der Stiftung für Effektiven Altruismus, und Clara Straimer, Geschäftsfeldentwicklung (Business Development) bei Development Media International.



Zur Debatte stehen u.a. die Spendenpraxis und die Umverteilung von Geld in der Welt. Welche Hilfsorganisationen arbeiten effektiv? Wie lässt sich das messen? Und wie sehen unsere Kriterien aus, wenn wir diese Hilfe bewerten? Bringt die Umverteilung von Wohlstand im aktuellen Wirtschaftssystem überhaupt etwas?



Politricks



Im politischen Talk "Politricks" spricht Pierre Baigorry monatlich mit Menschen, "die sich wirklich auskennen, die sich intensiv mit wichtigen Fragen beschäftigen und nach Antworten suchen". Die Lösungsvorschläge dieser Fachleute will Pierre Baigorry dann mit Politikern diskutieren. In der Auftaktfolge von "Politricks" (veröffentlicht am 14. Februar 2018) ging es um "Gerechtigkeit und Steuerpolitik". In der zweiten Folge, die in den Podcast-Charts von itunes auf Platz 1 einstieg, war "Grünes Wachstum" das Thema.



Pierre Baigorry



Pierre Baigorry ist ein waschechter Berliner, geboren 1971. Mit der 1998 gegründeten Band Seeed hat er einen einmaligen Reggae/Dancehall-Sound in Berlin und Deutschland geprägt. Sein Erfolg als Musiker ist mit der Kunstfigur Peter Fox kulminiert: Das Album "Stadtaffe" eroberte 2008 die Charts und gehört zu den 50 meistverkauften Alben in Deutschland (seit 1975).



Alle "Politricks" Podcast-Folgen unter: www.radioeins.de/archiv/podcast/politricks.html



