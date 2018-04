Der Kupferkonzern Aurubis hat wegen höherer Rohstoffpreise und gestiegener Raffinierlöhnen für Altkupfer die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2017/18 erhöht. Beim um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Steuern werde jetzt ein moderater Anstieg - also eine Steigerung zwischen 5,1 und 15 Prozent - erwartet, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mit. Bisher hatte der Konzern ein auf dem Vorjahresniveau liegendes operatives Vorsteuerergebnis erwartet.

In den ersten sechs Monaten stieg der Wert vorläufigen Daten zufolge um rund 58 Prozent auf 186 Millionen Euro. Damit fiel das Vorsteuerergebnis der ersten Hälfte des Geschäftsjahres besser aus als die aktuell von Bloomberg erfassten Experten erwartet hatten. Die Aktie zog nach Bekanntgabe der Eckdaten und der erhöhten Prognose deutlich an und schloss im Xetra-Hauptgeschäft als zweitbester MDax-Wert mehr als vier Prozent höher. Die ausführlichen Zahlen will Aurubis am 15. Mai veröffentlichen./zb/he

