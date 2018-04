New York - Die Wall Street hat am Donnerstag nach dem Kursrutsch zu Wochenbeginn und den anschliessenden moderaten Gewinnen am Vortag deutlich Fahrt aufgenommen. Vor allem an der Technologiebörse Nasdaq ging es dank starker Quartalsberichte von Schwergewicht Facebook und des Internet-Bezahldienstes Paypal steil bergauf. Etwas Rückenwind für den Aktienmarkt kam auch von den sinkenden Renditen für US-Staatsanleihen. Gute heimische Konjunkturdaten hatten indes keinen erkennbaren Einfluss.

Zuletzt gewann der Leitindex Dow Jones Industrial 0,74 Prozent auf 24 261,27 Punkte, während der marktbreite S&P 500 um 0,71 Prozent auf 2658,03 Punkte vorrückte. Derweil stieg der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 um satte 1,71 Prozent auf 6625,57 Zähler.

Facebook-Aktien gehörten mit einem Kurssprung von 9,10 Prozent auf 174,22 Dollar zu den grössten Gewinnern im Nasdaq 100. Das Online-Netzwerk hatte im ersten Quartal den fast ausschliesslich mit Werbung erwirtschafteten Umsatz sowie den Gewinn kräftig gesteigert und die Analystenerwartungen übertroffen.

Trotz der Kontroverse um die Weitergabe von Nutzerdaten an die Firma Cambridge Analytica gebe es ...

