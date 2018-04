Medienmitteilung

Zürich, 26. April 2018

Investis führt ihre digitale Strategie weiter fort und beteiligt sich an Batmaid

Investis hat heute 10.7% des Aktienkapitals der in Lausanne ansässigenVanguard Internet SA erworben, die unter der Marke «Batmaid»digitale Dienstleistungen im Bereich Facility Services anbietet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Batmaid ist die erste Reservierungsplattform der Schweiz für die Vermittlung von professionellem, qualifiziertem und regionalem Personal für Haushaltreinigungen. Weitere Informationen unter: www.batmaid.com

Für Investis ist die Beteiligung an Batmaid und die daraus erfolgte Partnerschaft eine weitere strategische Investition in die Zukunft.

Kontaktpersonen Investis

Medien

Christine Hug, Head Corporate Communications

Telefon: +41 58 201 72 41, E-Mail: christine.hug@investisgroup.com

Investor Relations

Laurence Bienz, Head Investor Relations

Telefon: +41 58 201 72 42, E-Mail: laurence.bienz@investisgroup.com

Über die Investis-Gruppe

Die 1994 gegründete Investis-Gruppe ist eine führende Gesellschaft für Wohnliegenschaften in der Genferseeregion und ein schweizweit operierender Anbieter im Bereich Real Estate Services. Das Unternehmen ist in den beiden synergetischen Geschäftsbereichen Properties und Real Estate Services tätig. Das Portfolio von Investis besteht fast ausschliesslich aus Wohnliegenschaften in der Genferseeregion und wurde per 31. Dezember 2017 mit CHF 1,121 Millionen bewertet. Durch den Geschäftsbereich Real Estate Services werden Immobiliendienstleistungen unter bekannten lokalen Marken in der ganzen Schweiz angeboten. Weitere Informationen unter: www.investisgroup.com (http://www.investisgroup.com)