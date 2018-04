Medienmitteilung

Flamatt, 26. April 2018

Generalversammlung der Comet Holding AG stimmt allen Anträgen zu

An der 69. ordentlichen Generalversammlung der Comet Holding AG stimmten die Aktionäre allen Anträgen des Verwaltungsrats zu und fassten folgende Beschlüsse:

Sowohl der Lagebericht wie auch die Jahres- und die Konzernrechnung 2017 wurden von der Generalversammlung genehmigt. Die Aktionäre erteilten dem Verwaltungsrat sowie der Geschäftsleitung für das Jahr 2017 Entlastung und der Bilanzgewinn in der Höhe von 89.3 Mio. CHF wurde auf die neue Rechnung übertragen. Die beantragte Zuweisung aus Kapitaleinlagen und die Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen von 1.50 CHF pro berechtigte Namenaktie wurden angenommen. Die Auszahlung erfolgt am 3. Mai 2018.

Wahlen

Alle Verwaltungsratsmitglieder haben sich zur Wiederwahl gestellt und wurden für die Amtsdauer von einem Jahr bis zur Generalversammlung im Jahr 2019 wiedergewählt.

Hans Hess wurde als Verwaltungsratspräsident in seinem Amt erneut bestätigt, Dr. iur. Mariel Hoch und Rolf Huber wurden als Mitglieder in den Vergütungsausschuss gewählt und auch Prof. Dr. Gian-Luca Bona, Lucas A. Grolimund und Dr. Franz Richter wurde erneut das Vertrauen ausgesprochen.

Die Ernst & Young AG wurde als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2018 gewählt, Herr Patrick Glauser, Fiduria AG, Bern als unabhängiger Stimmrechtsvertreter bis einschliesslich der Generalversammlung 2019.

Statutenänderungen

Die Generalversammlung stimmte der beantragten Anpassung von Art. 3a, Absatz 1 der Statuten zu. Damit ist der Verwaltungsrat ermächtigt, jederzeit bis zum 26. April 2020 das Aktienkapital durch Ausgabe von höchstens 1'400'000 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von 1.00 CHF im Maximalwert von 1.4 Mio. CHF zu erhöhen.

Annahme der Anträge zur Vergütung von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung

Die Aktionäre stimmten der Vergütung des Verwaltungsrats für die kommende Amtsperiode, der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019 sowie der variablen Vergütung der Geschäftsleitung für das Jahr 2017 zu.

Der Antrag des Verwaltungsrats, den Vergütungsbericht 2017 in einer Konsultativabstimmung zu bestätigen, wurde ebenfalls angenommen.

Die nächste ordentliche Generalversammlung der Comet Holding AG wird am 25. April 2019 im Raum Bern stattfinden.

Unternehmenskalender 2018:

16. August 2018 Publikation des Halbjahresberichts 13. November 2018 Investor Day

