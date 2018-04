Nach dem deutlichen Zinsanstieg der vergangenen Tage sind die Renditen von deutschen Staatspapieren am Donnerstag spürbar gefallen. Die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) sowie Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi sorgten für zusätzlichen Druck. Am frühen Abend rentierten zehnjährige Bundesanleihen mit 0,59 Prozent und damit 0,04 Prozentpunkte tiefer als am Vortag. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,37 Prozent auf 158,36 Punkte.

Die EZB setzt zwar ihre Geldpolitik unverändert fort. Aussagen Draghis im Anschluss an die Zinsentscheidung lasteten aber auf den Renditen. Nach zuletzt enttäuschenden Konjunkturdaten rechnet der EZB-Präsident zwar "mit einem soliden und breiten Wachstum". Allerdings sei der Rückgang einiger Stimmungsindikatoren zuletzt überraschend stark ausgefallen.

Holger Schmieding, Chefvolkswirt der Berenberg Bank, wertet die Haltung der EZB mit Blick auf die weitere konjunkturelle Entwicklung als weniger optimistisch im Vergleich zu vorherigen Stellungnahmen. "Die EZB listet inzwischen in ihrem Statement nur Abwärtsrisiken bezüglich des Wachstums auf, explizit diejenigen in Verbindung mit globalen Faktoren, einschließlich der Gefahr eines zunehmenden Protektionismus." Zudem sei der Aufschwung als 'solide' bezeichnet worden, nachdem im März-Statement noch das optimistischere Etikett 'stark' verwendet worden war.

In den vergangenen Tagen hatten die Renditen noch kräftig zugelegt. Auslöser dafür waren steigende Inflationserwartungen infolge erhöhter Rohstoffpreise./tos/jsl/he

