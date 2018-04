Der französische Baukonzern Saint-Gobain hat im ersten Quartal wegen des Euro-Höhenflugs weniger umgesetzt. Die Erlöse gingen vor allem wegen der negativen Umrechnungseffekte aufgrund des starken Euro um fast 2 Prozent auf knapp 9,8 Milliarden Euro gefallen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Courbevoie mit. Der starke Euro habe dabei fast fünf Prozentpunkte an Wachstum gekostet. Ohne diesen wäre der Erlös also gestiegen. Das Umsatzplus auf vergleichbarer Basis bezifferte Saint-Gobain auf 1,6 Prozent - dies gelang dem Konzern dank gestiegener Preise.

Der Umsatz der ersten drei Monate lag etwas unterhalb der Erwartung der von Bloomberg befragten Experten. Gewinnkennziffern zu den ersten drei Monaten veröffentlichte Saint-Gobain nicht. Das ist bei französischen Werten üblich, da sie keine Pflicht haben, diese jedes Jahresviertel zu veröffentlichen. Der Konzern bestätigte aber die Prognose, dass der operative Gewinn in diesem Jahr auf vergleichbarer Basis steigen soll./zb/he

