Osram Licht hat in den vergangenen Tagen spektakuläre Preisbewegungen vollzogen. Die Aktie ist aus einem Abwärtstrend heraus massiv nach unten gelaufen, nachdem noch Anfang Januar ein neuen Allzeithoch erzielt worden war. Charttechniker erwarten hier einen deutlichen Absturz auf Kurse von weniger als 40 Euro. Dennoch gibt es auch wieder Hoffnung, denn: Am Donnerstag ging es schlagartig um zeitweise mehr als 4 % nach oben, die Aktie nähert sich damit wieder der Marke von 50 Euro an. Jetzt wird ... (Frank Holbaum)

