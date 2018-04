Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag auf die Baisse des Vortages reagiert und zu einer kräftigen Aufwärtsbewegung angesetzt. Nach einem verhaltenen Start, rückte der Leitindex SMI am Berichtstag Schritt für Schritt vor und schaffte so den Sprung zurück über die Marke von 8'800 Punkten. Als gute Stütze dienten dem Index die Kursgewinne der Grossbanken und der Schwergewichte Novartis und Nestlé. Die Genussscheine von Roche kamen hingegen trotz ansprechender Quartalszahlen kaum vom Fleck.

Die Sorge vor steigenden Zinsen, die zuletzt für die Aktien zum Bremsklotz geworden sind, drängten die Anleger am Donnerstag in den Hintergrund. Allerdings warnte ein Marktbeobachter davor, dass die US-Renditen mit der restriktiveren Geldpolitik der Notenbank Fed noch weiter ansteigen werden. Die Europäische Zentralbank (EZB) hielt derweil wie erwartet am expansiven Kurs fest. Und auch die Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi zur Geldpolitik gaben dem Markt keine richtungsweisende Impulse.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss den Handel mit 1,08 Prozent im Plus bei 8'835,03 Punkten und damit nahe am Tageshöchststand ab. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewann 1,16 Prozent auf 1'462,22 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) stieg ebenfalls um 1,16 Prozent auf 10'470,85 Stellen. Bei den 30 wichtigsten ...

