Die EZB entscheidet heute, was mit dem Leitzins geschieht - und wird ihn wohl bei null lassen. Deutsche Sparer fühlen sich enteignet. Dabei ist ein negativer Realzins historisch gesehen nichts Außergewöhnliches.

Seit Jahren sind erst Niedrig-, dann Nullzinsen ungeliebte, aber treue Begleiter der europäischen Sparer. Und das wird auch vorerst so weitergehen: Die Europäische Zentralbank lässt den Leitzins unverändert auf null Prozent. Kritiker sprechen deshalb von einer Enteignung der Sparer. Tatsächlich ist der Realzins derzeit negativ, das heißt die mageren Zinsen, wenn es denn überhaupt welche gibt, werden von der Inflation aufgefressen. Wer sein Erspartes zur Bank bringt, verliert also effektiv Geld (und wer es unter der Matratze lässt, ebenso).

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass negative Realzinsen in der neueren deutschen Geschichte keine Seltenheit sind - ganz im Gegenteil. Oder, wie die Bundesbank schreibt: "In den vergangenen Jahrzehnten waren negative Realzinsen sogar eher die Regel als die Ausnahme." So lag der reale Zins für Sparkonten während eines großen Teils der 1970er-Jahre und frühen 1980er-Jahre im negativen Bereich, dann wieder zu Beginn der 1990er-Jahre, zu Beginn der 2000er und wieder seit 2010. Dabei lag der Realzins zum Höhepunkt der Ölkrise 1973 bei knapp minus drei Prozent.

Und die Bundesbank hat noch detailliertere Daten in ihrem Fundus. Seit 1972 erhebt sie Nominalzins, Realzins und Inflation nicht nur Quartals- oder Jahresweise, sondern ...

