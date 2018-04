WARRINGTON (Vereinigtes Königreich) 26. April 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Countdown für die Einführung der DSGVO erreicht die kritische Phase - und mehr als ein Drittel der im Abonnementgeschäft tätigen Unternehmen sagen, dass die größte Herausforderung, der sie sich noch stellen müssen, die interne Bewusstseinsbildung und die Kenntnis der Rechtsvorschriften darstellt.

Die DGSVO tritt am 25. Mai in Kraft und hat große Auswirkungen auf im Abonnementgeschäft tätige Unternehmen, die personenbezogene Daten von B2B- oder B2C-Kunden mit Sitz in der EU sammeln. MPP Global hat kürzlich zwei Webinare veranstaltet, die sich auf die Funktionen des Datenverarbeiters und Datenverantwortlichen konzentrieren, um Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Verantwortlichkeiten zu verstehen, die aus der neuen Verordnung hervorgehen.

Umfragen, die während dieser Webinare durchgeführt wurden, ergaben, dass die größte Herausforderung, die von 34 Prozent der Teilnehmer vor der Einführung der DSGVO benannt wurde, darstellt, zu gewährleisten, dass ihren Kollegen die Änderungen an der Gesetzgebung und die möglichen Auswirkungen einer Verletzung bewusst sind.

"Diese Ergebnisse zeigen, dass es rund um die DSGVO noch einiges an Arbeit zu tun gibt", sagte der CEO und Mitbegründer von MPP Global, Paul Johnson. "Die DSGVO sieht potenziell katastrophale Strafen für Unternehmen vor, die die Rechtsvorschriften verletzen. Daher ist es sicherlich ein Grund zur Besorgnis, dass viele unserer Teilnehmer der Meinung waren, dass nicht genug unternommen wurde, um Mitarbeiter mit Bezug darauf zu schulen, welche Verantwortlichkeiten sie tragen."

"MPP Global hat intensiv daran gearbeitet, Unternehmen mit unseren umfassenden Inhalten dabei zu unterstützen, ihre Aufgaben als Datenverantwortliche gemäß der DSGVO zu verstehen", sagte Johnson. "Jedoch muss diese Art von Informationen auch intern verbreitet werden, um sicherzustellen, dass keine kostenintensiven Compliance-Probleme entstehen."

Zu anderen Herausforderungen, die Unternehmen hervorgehoben haben, gehört das erneute Einholen des Einverständnisses ihrer Stammkunden, Datenspeicherung und -sicherheit sowie die Bearbeitung von Anfragen bezüglich personenbezogener Daten. Diese Arten von Problemen kommen im Kundenstamm von MPP Global häufig vor. Daher wurden Änderungen an der Abonnementsoftware eSuite des Unternehmens durchgeführt, um die Einhaltung der DSGVO sehr viel unkomplizierter zu machen.

"Aus der Position von MPP Global als Datenverarbeiter, der die Abonnementgeschäftsmodelle der weltweit führenden Verlage, Medien- und Einzelhandelsunternehmen antreibt, haben wir unsere eSuite-Plattform weiterentwickelt, um die strengen Anforderungen der neuen DSGVO-Gesetzgebung zu erfüllen", sagte Johnson. "eSuite erfüllt schon seit vielen Jahren die Stufe 1 des PCI-DSS, was eine solide Grundlage für den Ausbau der Umgebung für die Einhaltung der DSGVO dargestellt hat."

(http://www.mppglobal.com/)MPP Global ist der Anbieter der eSuite, der intelligentesten Abonnement- und Rechnungsstellungsplattform der Welt, die Unternehmen die Freiheit ermöglicht, flexible Unternehmensmodelle einzusetzen, die wiederkehrende Umsatzquellen generieren.

eSuite verfügt über ein Lebenszyklusmanagement der nächsten Generation, das die Identifikation, Akquise und Bindung von Kunden ermöglicht.

Mit Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa, dem Nahen Osten und im Asien-Pazifik-Raum verfügt MPP Global über eine eindrucksvolle Erfolgsbilanz mit Bezug auf die Maximierung des Customer Lifetime Value. Zu den Kunden des Unternehmens gehören Sky, McClatchy, L'Equipe, Bonnier, Specsavers, Daily Mail, Racing Post und der New Zealand Herald.

