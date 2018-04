Siltronic hat seine Jahresziele nun bei der Zahlenvorlage bestätigt. Dies hat nach Meinung verschiedener Analysten die Investoren und vielleicht auch einige Analysten enttäuscht. Die Aktie gab zuletzt wieder nach und befindet sich nun in einer wichtigen Entscheidungsphase. Denn: An sich ist der Wert in einem längerfristigen charttechnischen Aufwärtstrend verhaftet. Dennoch konnten die Kurse nach dem Ausbruch nach oben das Niveau nicht mehr halten und rutschten in einen mittelfristigen Seitwärtstrendkanal ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...