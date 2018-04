Frankfurt (ots) - Es reicht sicher nicht, wenn Politikerinnen und Politiker im Bundestag über allgemeingültige Sätze diskutieren und abstimmen. Gegen Antisemitismus werden Sätze wie "Israels Existenzrecht und Sicherheit sind für uns nicht verhandelbar" oder "Es darf nicht sein, dass die Zahl der Übergriffe weiter steigt und sich Juden in Deutschland bedroht fühlen" nicht helfen. Sie wirken nur, wenn Taten folgen. Die sogenannte Alternative für Deutschland etwa wäre mit ihrer Zustimmung glaubwürdiger, wenn sie Rassisten und Antisemiten in ihren Reihen nicht dulden würde. Die CSU würde überzeugender sein, wenn sie in Bayern in öffentlichen Gebäuden nicht überall ein Kreuz aufhängen lassen würde und damit Gläubige anderer Religionen indirekt ausgrenzen würde. Diese Liste lässt sich problemlos fortsetzen. Sie zeigt, wie viel hierzulande noch zu tun ist, damit eine offene Gesellschaft für alle erhalten bleibt.



