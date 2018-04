Bellevue Groups Tochtergesellschaft StarCapital erwirbt deutsche Mars Asset Management GmbH EQS Group-News: Bellevue Group AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen Bellevue Groups Tochtergesellschaft StarCapital erwirbt deutsche Mars Asset Management GmbH 26.04.2018 / 19:19 Medienmitteilung Küsnacht, 26. April 2018 Bellevue Groups Tochtergesellschaft StarCapital erwirbt deutsche Mars Asset Management GmbH Die StarCapital AG, eine Tochtergesellschaft der Bellevue Group AG, plant die in Bad Homburg v.d.H. ansässige Mars Asset Management GmbH zu erwerben. Vorbehalten bleiben die Zustimmung durch die zuständigen Aufsichtsbehörden sowie die Erfüllung weiterer für solche Transaktionen üblichen Voraussetzungen. Die Mars Asset Management GmbH wird rückwirkend auf den 1. Januar 2018 vollständig in die StarCapital AG, die im Sommer 2016 von Bellevue Group übernommen wurde, integriert. Mars Asset Management, gegründet im Jahr 2013, ist ein unabhängiger Vermögensverwalter, dessen Fokus auf Multi-Asset-Strategien mit Kapitalschutz liegt. Die Gesellschaft betreute per Ende März 2018 Vermögen von überwiegend institutionellen Anlegern in Höhe von rund CHF 450 Mio. Das Team von Mars Asset Management umfasst 3 Anlagespezialisten, die alle zu StarCapital stossen werden. Mit der Übernahme von Mars Asset Management kann StarCapital die Expertise im Bereich regelbasierte Multi-Asset-Strategien abrunden und den Standort Deutschland weiter stärken. Wichtige Termine: 27. Juli 2018: Halbjahresabschluss der Bellevue Group AG Kontakt Media / Investor Relations: Daniel Koller, CFO Telefon +41 44 267 67 00, Fax +41 44 267 67 01, ir@bellevue.ch Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=MXENIDXJDS Dokumenttitel: Pressemitteilung Ende der Medienmitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: Bellevue Group AG Seestraße 16 8700 Küsnacht Schweiz Telefon: +41 44 267 67 00 Fax: +41 44 267 67 01 E-Mail: info@bellevue.ch Internet: www.bellevue.ch ISIN: CH0028422100 Valorennummer: A0LG3Z Börsen: SIX Swiss Exchange Ende der Mitteilung EQS Group News-Service 679901 26.04.2018

ISIN CH0028422100

AXC0441 2018-04-26/19:19