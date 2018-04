Die Fondsmanagerin von Union Investment begrüßt die Richtung, die die Deutsche Bank einschlägt. Ihr fehlen aber noch wichtige Details.

Die genossenschaftliche Fondsgesellschaft Union Investment gehört zu den großen Investoren in Deutschland und ist auch bei der Deutschen Bank engagiert. Alexandra Annecke lobt in ihrem ersten Interview als Fondsmanagerin die Richtung, die der neue Vorstandschef Christian Sewing skizziert hat - fordert aber konkretere Angaben zum Umbau der Bank.

Frau Annecke, wie beurteilen Sie die Zahlen zum Jahresstart der Deutschen Bank?Sie sind schlechter ausgefallen als die Analysten im Durchschnitt vermutet haben - auch, weil die Investmentbank wieder schlecht abgeschnitten hat, auch in Relation zu ihren Wettbewerbern.

Gerade in der Investmentbank hat der neue Vorstandschef Christian Sewing Einschnitte angekündigt. Waren seine Pläne überzeugend?Herr Sewing ist erst seit knapp drei Wochen im Amt und stand unter Druck, dem Markt zu signalisieren, dass ein "Weiter so" keine Option ist. Die Richtung stimmt auf jeden Fall: Die Bank will sich stärker auf ihre europäische Kundschaft konzentrieren. ...

