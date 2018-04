Deutschlands und Frankreichs Verteidigungsressorts setzen bei neuen Waffensystemen auf europäische Souveränität - die sie gemeinsam entwickeln wollen.

So viel deutsch-französische Gemeinsamkeit war selten in der Verteidigungspolitik. Auf der Internationalen Luftfahrtausstellung (ILA) in Berlin beließen es die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen und ihre französische Amtskollegin Florence Parly nicht allein bei Symbolik.

Auf die konkrete Frage, welches Flugzeug denn im nächsten Jahrzehnt den Tornado ablösen werde, wurde von der Leyen sehr konkret. "Der Eurofighter hat für mich eindeutig ein Prä", sagte sie beim gemeinsamen Auftritt der Ministerinnen am Donnerstagnachmittag. Er sei das in Europa eingeführte System, mit vorhandenen Wartungs- und Ausbildungskapazitäten.

Die klare Äußerung der Ministerin hat Brisanz. Denn neben dem Eurofighter will auch der US-Rüstungsriese Lockheed Martin mit seiner F-35 A die Nachfolge für die bis zu 40 Jahre alten deutschen Kampfflugzeuge antreten. Auf der ILA werben der Eurofighter-Konzern Airbus und Lockheed Martin deshalb offensiv für ihre jeweiligen Kampfflieger.

"Die F-35 ist das einzige Kampfflugzeug der fünften Generation", sagte Jack Crisler, Vizechef der F-35-Geschäftsentwicklungsabteilung bei Lockheed Martin, auf der ILA dem Handelsblatt. Bei der laufenden Informationsabfrage des Verteidigungsministeriums habe man für den F-35 dargestellt, welche Fähigkeiten der einzig für Radare unsichtbare Tarnkappenbomber biete, wann er verfügbar sei und was er kostet.

Zudem könne Lockheed Martin Zusammenarbeit mit deutschen Zulieferern nicht nur für deutsche F-35-Flieger, sondern über seine gesamte Konzernproduktpalette anbieten - etwa auch in der Raumfahrt, lockte Crisler im Gespräch mit dem Handelsblatt.

Das Prä der Ministerin, ihre Präferenz für den Eurofighter jedoch klingt da fast schon wie eine Absage an die USA. Zumindest was die größere Variante des Auftrags anbelangt, nämlich die Ablösung aller 90 deutschen Tornados. Unklar ist, ob die F-35 womöglich als kleines Los zum Zuge kommt: als Ersatz für jene Tornados, die im Auftrag der Nato US-Atombomben tragen können.

Frankreichs Verteidigungsministerin betonte wie von der Leyen ebenfalls die neue europäische ...

