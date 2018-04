Erstmals treffen Nordkoreas Machthaber Kim und Südkoreas Präsident Moon direkt aufeinander - an der am schwersten bewachten Grenze der Welt.

Vor wenigen Monaten noch drohte eine militärische Eskalation. Der Atomkonflikt mit Nordkorea provozierte heftige Drohgebärden seitens der USA und ihrem Präsidenten Donald Trump. Mit Feuer, Zorn und dem größeren Atomknopf hat Südkoreas Präsident Moon Jae In dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un nicht gedroht. Er bevorzugt gegenüber Nordkorea einen weniger martialischen Ton als sein US-Kollege Trump. An diesem Freitag nun reden Kim und Moon erstmals direkt miteinander. Können sie die Spannungen weiter abbauen? Was ist mit Kims Atomwaffen? Beide Seiten wollen die Beziehungen verbessern - und über einen dauerhaften Frieden reden.

Wenn sich die koreanischen Staaten und die USA überhaupt aus einer Situation herausmanövrieren wollen, in der noch vor wenigen Monaten ein Atomkrieg tatsächlich möglich schien, dann müssen Moon und Kim mit einem erfolgreichen Gipfel die Grundlage dafür schaffen. Vom Erfolg ihrer Diplomatie in Panmunjom an der am schwersten bewaffneten Grenze der Welt hängt auch das Schicksal des geplanten Treffens zwischen Kim und Trump ab. Dieses findet voraussichtlich im Mai statt.

1. Wie kam es überhaupt zu dem Gipfel?

Als Moon vergangenes Jahr als Nachfolger der Konservativen Park Geun Hye zum Präsidenten gewählt wurde, hoffte er auf bessere Beziehungen zu Nordkorea. Aber Kim testete in bedrohlichem Tempo Raketen und Kernwaffen und zwang Moon so, auf Trumps Kurs einzuschwenken, möglichst großen Druck auf Nordkorea auszuüben.

Doch im Januar folgte eine nordkoreanische Charmoffensive. Seine Atomstreitmacht sei vollständig, erklärte Kim - und schlug Gespräche vor. Analysten glauben zwar, dass Nordkoreas Waffentechniker noch einiges zu tun haben, um die Wirklichkeit den Worten Kims anzupassen. Doch für Moon kommt es vor allem darauf an, dass Kim auf Dialog umgeschaltet hat.

Die Olympischen Winterspiele in Südkorea waren die perfekte Kulisse. Sportlerinnen beider Länder bildeten ein gemeinsames Eishockeyteam, Kim schickte seine Schwester mit einer Einladung an Moon nach Pyeongchang und erklärte sich bei einem Besuch von Regierungsvertretern aus Südkorea sogar zu einem Treffen mit Trump bereit. Nordkorea brauche ...

