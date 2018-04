Neuss (ots) - Die Renault Bank ist "Preis-Champion 2018" in der Branche "Autobanken". Das berichtet die Tageszeitung "Die Welt" in ihrer gestrigen Ausgabe (Die Welt, 25.04.2018).



Bei der Kundenbefragung des Kölner Analyseinstituts ServiceValue zu insgesamt 2.071 Unternehmen in Deutschland spielte nicht nur das Preis-Leistungs-Verhältnis eine Rolle, sondern auch Preisstabilität und Preistransparenz. Dabei belegte die Renault Bank den Spitzenplatz unter den insgesamt zwölf untersuchten Autobanken.



Über die Renault Bank



Die 1947 gegründete Renault Bank ist ein Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, deutsche Niederlassung der französischen RCI Banque S.A. (RCI Bank and Services), die in 36 Ländern weltweit aktiv ist.



Unter dem Namen ihrer Geschäftsbereiche Renault Bank, Nissan Bank und Infiniti Financial Services vertreibt RCI Banque Deutschland ihre Produkte - Finanzierung, Leasing, Versicherungen und Services - über die Automobilhändler der Marken Renault, Dacia, Alpine, Nissan und Infiniti. Darüber hinaus wird das Unternehmen den spezifischen Anforderungen innerhalb der Einkaufsfinanzierung für Automobilhändler gerecht.



Als "Renault Bank direkt" ist das Unternehmen seit 2013 unter renault-bank-direkt.de auch im Einlagengeschäft mit Tagesgeld- und Festgeldkonten erfolgreich. Seit 2017 bietet der RCI Versicherungs-Service Versicherungsprodukte auch online unter rci-versicherungs-service.de an. Unternehmenssitz von RCI Banque Deutschland ist Neuss in Nordrhein-Westfalen.



Webseiten



www.renault-bank.de www.rcibanque.de www.rci-versicherungs-service.de



OTS: Renault Bank Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/125879 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_125879.rss2



Ansprechpartner für Medienvertreter:



Ulrich B. Iwan | Tel.: 02131 401010 | Fax: 02131 4014419 | E-Mail: presse@rcibanque.com RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland | Jagenbergstr. 1 | 41468 Neuss



Internet: www.rcibanque.de