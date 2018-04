Küsnacht (awp) - Die Vermögensverwalterin Bellevue Group expandiert in Deutschland. Die Tochtergesellschaft StarCapital will die in Bad Homburg ansässige Mars Asset Management GmbH übernehmen. Diese soll rückwirkend per 1. Januar 2018 vollständig in die StarCapital AG eingegliedert werden, wie die Bellevue Group am Donnerstag ...

