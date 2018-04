Edinburgh, Vereinigtes Königreich (ots/PRNewswire) - Das neue

Blockpass Identity Lab ist ein WEGWEISENDES Forschungslabor, in dem

untersucht wird, wie personenbezogenen Daten mittels

Blockchain-Technologie vor Internet-Betrügern und Hackern geschützt

werden können.



Das Labor entsteht auf dem Merchiston-Campus der Edinburgh Napier

University im Rahmen eines 600.000 £ schweren Projekts zwischen der

Universität und dem in Hongkong ansässigen Blockpass.



Unter einer Blockchain versteht man eine wachsende Liste aus

Aufzeichnungen oder Blocks, die kryptografisch geschützt und

manipulationssicher sind. Auf Grundlage dieser Technologie entwickelt

Blockpass derzeit eine Identitätsprüfungsplattform.



Die Errichtung des Blockpass Identity Lab ist Teil der gemeinsamen

Forschungsinitiative mit der Universität. Die zunächst auf drei Jahre

angelegte Kollaboration sieht Finanzmittel für Forschungspersonal,

PhD-Studiengänge sowie eine virtualisierte Blockchain-Umgebung vor.



Jüngste Datenklauskandale bei Unternehmen wie Yahoo, Uber und

Equifax haben die Risiken der zentralen Speicherung personenbezogener

Nutzerdaten aufgezeigt. Blockpass entwickelt Blockchain-basierte

Alternativen, bei denen die Nutzer die Kontrolle über ihre Identität

behalten. Sie allein entscheiden, wer Zugang zu ihren vertraulichen

Daten erhält.



Dr. Hans Lombardo, Marketingchef von Blockpass, sagte: "Bei der

Diskussion um Blockchain und Kryptografie ist die

Identitätsverwaltung weiterhin ein großes Thema. Aktuelle Skandale

haben die schwerwiegenden Folgen des Missbrauchs von Verbraucherdaten

in den Vordergrund gerückt."



"In dem neuen Labor, das gemeinsam mit Edinburgh Napier University

entsteht, wird wichtige Forschungs- und Innovationsarbeit geleistet,

um diese Diskussion zu beleben und Lösungen aufzuzeigen."



Ein Schwerpunkt des Labors wird die Spitzenforschung und

-innovation in Zusammenhang mit bürgerorientierten Systemen sein, die

das Recht auf Datenschutz verankern.



Professor Bill Buchanan von der Edinburgh Napier School of

Computing, der das Labor leiten wird, sagte: "Die Welt verändert

sich, und viele der Probleme, die das Internet verursacht hat, werden

heute mittels Kryptografie behoben. So kann eine bessere,

bürgerorientierte Gesellschaft entstehen."



"Unser Ziel ist es, mittels Blockchain das Leben der Menschen zu

verbessern. Ob Gesundheit, Wohlergehen oder Transformation der

öffentlichen Versorgungsstruktur - die Grundlage für die Zukunft wird

wahrscheinlich durch Blockchain-Methoden gelegt."



Dr. Sally Smith, Universitätsdekanin der School of Computing,

sagte: "Mit diesem Projekt, das auf einer starken Erfolgsbilanz

aufbaut, werden Forschung und Innovation gefördert."



"Diese Kollaboration legt ein Zukunftsfundament und ermöglicht

Spitzenforschung im Blockchain-Sektor."



Informationen zu Blockpass IDN



Ziel von Blockpass IDN (http://www.blockpass.org/) ist die

weltweite Umsetzung einer Identität für das "Internet von Allem".

Blockpass ist eine produktionsreife RegTech-Plattform, die auf Basis

von Blockchain-Technologie und intelligenten Verträgen (Smart

Contracts) gemeinsam genutzte Regulierungs- und Compliance-Dienste

für Menschen, Unternehmen, Objekte und Geräte anbietet. Das

Identitätssystem unterstützt die Verifizierung von Menschen (KYC),

Objekten (KYO) und vernetzten Geräten (KYD). Dadurch ermöglicht es

die Entwicklung neuer Anwendungen, die eine vertrauenswürdige

Verbindung zwischen menschlichen, Unternehmens- und Geräteidentitäten

voraussetzen. Blockpass IDN ist ein in Hongkong eingetragenes

Gemeinschaftsunternehmen von Infinity Blockchain Labs und Chain of

Things. Blockpass IDN stellt seine Technologie über einen

Lizenzvertrag der gemeinnützigen Blockpass Foundation zur Verfügung

(eingetragen in Isle of Man).



