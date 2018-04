Die Erlöse gingen vor allem wegen der negativen Umrechnungseffekte aufgrund des starken Euro um fast 2 Prozent auf knapp 9,8 Milliarden Euro gefallen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Courbevoie mit. Der starke Euro habe dabei fast fünf Prozentpunkte an Wachstum gekostet. Ohne diesen wäre der Erlös also gestiegen. ...

