Drei Manager, drei Konzepte, drei Portfolios: Die Musterdepots zeigen, wie man mit Timing und Strategie den Markt schlagen kann.

Das Redaktionsdepot: Ulf Sommer, Handelsblatt

Abwärts ging es am Donnerstag für unseren Depotwert Lufthansa. Viele Anleger waren offenbar weder auf den geringen Vorsteuergewinn noch auf die gesenkte Wachstumsprognose vorbereitet. Die Integration von Air Berlin und der hohe Ölpreis schmälerten jedoch erwartungsgemäß die Erträge. An seiner Gewinnprognose für das Gesamtjahr hielt der Vorstand fest. Unser Lufthansa-Engagement beruht darauf, dass die Lufthansa gemessen am Verhältnis aus Aktienkurs und Firmengewinn mit einem Faktor sechs der billigste Titel im Dax ist. Deshalb halten wir an dem Engagement fest.

Das Social-Trading-Depot: Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Neben dem valuegeprägten Investmentansatz haben wir beim Musterdepot zur Sicherung des Vermögens ein Wertsicherungsmodell im Hintergrund installiert. Das Modell wurde bewusst "träge" entwickelt. Dies senkt die Gefahr, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...