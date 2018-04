SAN DIEGO (USA), 26. April 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crown Bioscience (http://www.crownbio.com/)" eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Crown Bioscience International (TWSE:6554) und globaler Dienstleistungsanbieter im Bereich der Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln, der translationale Plattformen zur Weiterentwicklung der Forschung in den Bereichen Onkologie sowie entzündlicher, kardiovaskulärer und Stoffwechselerkrankungen anbietet, erweitert sein bestehendes Portfolio von humanisierten Arzneimitteln (HuGEMM) durch die Einführung eines neuen transgenen CD3E-Modells zur Weiterentwicklung von Arzneimitteln in der Immunonkologie.



Neuartige Antikörper, die T-Zellen umleiten - einschließlich BiTE-Antikörper - sind erfolgsversprechend in Hinsicht darauf, Krebs effektiv behandeln zu können. Allerdings wird die Entwicklung dieser Arzneimittel durch einen Mangel an in vivo-Modellen beeinträchtigt, die die für Menschen spezifischen Antworten korrekt wiederholen können. CrownBio geht mit seinem neuen transgenen CD3E-Modell, das in Zusammenarbeit mit dem biomedizinischen Forschungsinstitut der Universität Nanjing (NBRI) überprüft und vom NBRI entwickelt wurde, auf diesen Bedarf ein.

Das CD3E-Modell exprimiert die menschliche Form von CD3E und ist phänotypisch normal mit T-, B- und NK-Zellebenen, die mit dem Kontrollmodell vergleichbar sind. Diese Eigenschaften machen es zu einem idealen Modell, um die Wirksamkeit von auf CD3 abzielenden Therapien zur Umleitung von T-Zellen durch die direkte Bewertung der T-Zell-Aktivierung, Antigenerkennung und verwandten intrazellulären Signaltransduktionswegen festzustellen.

"Die mit unseren neuen CD3E-Modellen erzeugten Daten zeigen ihre einzigartige Fähigkeit, die Entwicklung von BiTE-Antikörpern und anderen Therapien zur Umleitung von T-Zellen zu steuern", sagte Dr. Davy Ouyang, Director of Translational Oncology bei CrownBio. "Wir sind begeistert über das Potenzial, das diese innovativen Modelle dafür haben, neue Erkenntnisse mit Bezug auf die Entdeckung und Entwicklung von hochmodernen immunonkologischen Wirkstoffen zu enthüllen."

Erfahren Sie mehr über das neue CD3E-Modell von CrownBio unter https://www.crownbio.com/immuno-oncology/hugemm/cd3e-mouse-model (https://www.crownbio.com/immuno-oncology/hugemm/cd3e-mouse-model)

Über Crown Bioscience Inc.

CrownBio (http://www.crownbio.com/)ist ein globales Unternehmen im Bereich der Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln, das translationale Plattformen zur Weiterentwicklung der Forschung in den Bereichen Onkologie sowie entzündlicher, kardiovaskulärer und Stoffwechselerkrankungen anbietet. Mit einem umfassenden Portfolio relevanter Modelle und prädiktiver Tools unterstützt CrownBio seine Kunden bei der Entwicklung erfolgreicher klinischer Kandidaten.

Über das NBRI der Universität Nanjing

Das biomedizinische Forschungsinstitut der Universität Nanjing (NBRI) ist ein führendes Unternehmen in China, das qualitativ hochwertige Tiermodelle mit Bezug zu menschlichen Krankheiten für die biomedizinische Gemeinschaft und Pharmaunternehmen entwickelt. Mit über 10 Jahren praktischer Erfahrung verfolgt das NBRI sein Unternehmensziel und strebt danach, ein erstklassiges Komplettdienstleistungszentrum für die Erstellung, Phänotypisierung und den Vertrieb von individualisierten genetisch modifizierten Mausmodellen für Partner auf der ganzen Welt zu werden.

